Samsung inaugura centro de señalización digital

Guatemala. Samsung Latinoamerica, inauguró junto a su socio estratégico Intcomex, plataforma líder en distribución de productos y soluciones tecnológicas para Latinoamérica y El Caribe, un espacio para todos los clientes, socios y fanáticos de la señalización digital, para que puedan explorar y vivir la experiencia de las últimas innovaciones y soluciones que ayudan a las empresas a desarrollar todo su potencial para comunicarse con sus clientes de manera más efectiva.

Samsung lidera el camino de la transformación digital para permitir que las empresas logren evolucionar e innovar a la medida en la que las personas trabajan y viven, a través de la tecnología de visualización, en respuesta a los principales cambios globales.

Estuardo Rio-Nevado, Gerente de Negocios Empresariales de Samsung, explico que “este Samsung EBC o Showroom de Guatemala – es el primero en el norte de Centroamérica- y representa un espacio para mostrar nuestro portafolio de productos y soluciones empresariales, y en el que los visitantes tendrán la oportunidad de experimentar de primera mano muchas de las innovaciones y aprender más sobre varias soluciones en diferentes áreas de interacción”.

Soluciones de visualización a la medida

Entre los productos a los que pueden acceder en el Samsung EBC está una pantalla LED que combina la mejor calidad de imagen en su clase, con un diseño confiable para permitir que las empresas con visión de futuro alcancen el siguiente nivel. Las pantallas LED alinean la calibración del color, el procesamiento de video y las herramientas de creación de contenido para producir una expresión visual con un brillo superior ideal para aplicaciones comerciales. Estas revolucionarias pantallas vienen con una gama de tamaños y proporciones configurables y personalizables.

Para uso educativo, Samsung Flip2 muestra las posibilidades del aprendizaje interactivo y proporciona una solución de colaboración más eficaz, lo que permite una experiencia de escritura de pizarra bidireccional para los usuarios con la flexibilidad para usarlo en diferentes espacios o áreas capacitación y reuniones.

Los visitantes también pueden explorar pantallas digitales inteligentes con un diseño avanzado y configuraciones exclusivas con orientaciones vertical y horizontal con opciones de montaje en techo y pared junto con la solución MagicINFO, lo que demuestra los beneficios de la tecnología Samsung para cualquier entorno empresarial, desde minoristas, corporativos, sitios de alto tránsito, hasta exteriores.

El Samsung EBC está ubicado en Intcomex, 10 calle 0-22 ZONA 9 y abre sus puertas al público a partir de este 15 de Febrero de 2021 donde se exhibirán soluciones empresariales como Pharmacy, Pantallas SemiOutdoor, Hospitality, Soluciones para exteriores, Señalización UHD, Videowall, Home LED, Retail Airport Demo, Flip 2 etc.

Además, los clientes pueden ver la disponibilidad de productos de consumo Samsung como sus más recientes smartphones entre ellos los Galaxy Note 20, Galaxy S20, la serie Galaxy A con sus modelos A71, A51, A31 y toda la línea de TV de Estilo de vida como The Sero, The Frame, The Serif, y por supuesto la línea QLED de Samsung.

