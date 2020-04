Recomendaciones de EEGSA para el uso de energía eléctrica durante la cuarentena

Guatemala. Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA), distribuidora de energía eléctrica para los departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez, informa que, derivado de la cuarentena que vive el país por la pandemia del coronavirus COVID-19, donde las familias guatemaltecas permanecen las 24 horas en su vivienda, se han observado variaciones en los hábitos de consumo de energía en las últimas semanas, por lo que EEGSA recomienda aplicar medidas de eficiencia energética durante esta condición.

Desde el inicio de las medidas de contención del coronavirus en el país, algunos hogares guatemaltecos han experimentado un aumento en el consumo de energía, esto se debe a que toda la familia permanece en el hogar y quienes por la naturaleza de su trabajo les corresponde salir, regresan antes de las 4 de la tarde a sus viviendas debido al toque de queda, a diferencia del sector comercial e industrial donde el consumo ha disminuido al no estar operando.

Algunos de los clientes de EEGSA han realizado consultas sobre el aumento en sus facturas respecto a meses anteriores, por lo que la distribuidora ratifica que no se ha dado ningún incremento en la tarifa, la misma es ajustada trimestralmente por el ente regulador y fue fijada para el actual trimestre que comprende del 1 de febrero al 30 de abril del presente, en Q1.25/kWh para la Tarifa Social y Q1.34/kWh para la Tarifa No Social, por lo que los clientes pueden estar tranquilos pues la tarifa no ha sufrido cambios.

A continuación, podemos observar un ejemplo de cómo la variación de pocos kWh puede representar un aumento considerable en la factura de energía, pues varía el rango de subsidio de acuerdo a lo consumido por el cliente:

Asimismo, se informa a los clientes de EEGSA que pueden comunicarse al correo atencion@eegsa.net ante cualquier duda, así como solicitar convenios de pago o pagos parciales en la agencia del Centro Histórico que atiende de lunes a viernes en horario de 7:40 a 13:00 horas.

Además, se pueden realizar pagos parciales presentando la factura vencida o el documento de pago parcial (aunque esté vencido), directamente en las ventanillas de MICOPE y de estos bancos: Banco Industrial, Banrural, GyT Continental, Bantrab, Interbanco, CHN, BAM, Banco Internacional y Vivibanco.

Derivado de estos cambios en la vida de los guatemaltecos, EEGSA brinda los siguientes consejos de eficiencia energética:

SI HACE TELETRABAJO O ESTUDIO DESDE CASA:

Aproveche la luz natural para trabajar.

Establezca horarios y optimice el tiempo de uso de su computadora.

Cierre las aplicaciones que no utilice para alargar la duración de la batería de la laptop.

Desconecte los cargadores de computadoras portátiles y celulares cuando no los esté utilizando para ahorrar consumo.

PARA AHORRAR ENERGÍA EN FAMILIA:

Si se traslada de su habitación a la sala o a otra parte de la casa, asegúrese de apagar las luces de la habitación que ya no está usando.

Establezca horarios para ver televisión en familia.

Si utiliza aire acondicionado, úselo por horarios y abra ventanas para refrescar su casa.

Tome duchas cortas si utiliza calentador eléctrico.

Después de lavar la ropa sáquela a secar al aire libre. Evite el uso de secadora de ropa eléctrica.

Dado que los niños permanecen todo el día en casa, organice una rutina de refacciones a media mañana y a media tarde para evitar que sus hijos abran constantemente el refrigerador, usen con mucha frecuencia el microondas o el horno tostador.

No introduzca alimentos o bebidas calientes a la refrigeradora, pues se consume más energía para enfriar.

Comparta con sus hijos juegos sencillos donde ganen puntos por apagar las luces y demás aparatos eléctricos que no se estén utilizando.

Fomente tiempos de lectura y juegos en familia que no impliquen el uso de energía eléctrica.

En esta época de aislamiento social y que permanece en su casa por la cuarentena, evite usar vestimenta que requiera ser planchada.

Asimismo, EEGSA muestra en esta curva de consumo comparativa de Semana Santa 2019 y 2020, donde se evidencia la variación en el consumo debido a que los clientes permanecieron en sus hogares:

EEGSA reitera que mientras dure la emergencia, mantendrá el servicio sin importar el estado de la factura, suspendiendo todos los cortes por temas relacionados con falta de pago, garantizando así la continuidad del suministro para sus más de 1 millón 300 mil clientes.

