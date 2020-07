Pradera para Llevar, el nuevo servicio de Pradera en Vistares

De una forma fácil, rápida y segura, ahora al alcance de tu mano, podrás realizar las compras en tus tiendas preferidas de Pradera en Vistares

Guatemala. Pradera, perteneciente a Multi-Proyectos, unidad de desarrollo inmobiliario de Corporación Multi Inversiones -CMI-, está comprometido con la seguridad y el desarrollo de las comunidades donde está presente. Desde el 17 de marzo, la red de centros comerciales Pradera, por disposiciones del Gobierno de Guatemala, permanecen cerrados, priorizando la seguridad y bienestar de sus colaboradores, invitados y sus familias, cumpliendo siempre con los protocolos de higiene y limpieza. Hoy en día, el mundo se encuentra ante una nueva realidad, con cambios constantes, por ello, es vital crear experiencias innovadoras que permitan continuar en cercanía con los visitantes. En línea con lo anterior, y siguiendo las tendencias en Estados Unidos y Europa, Pradera en Vistares trae una propuesta desarrollada para ofrecerles a las familias guatemaltecas una atención personalizada desde casa, y al mismo tiempo, poder contribuir con la recuperación económica de las pequeñas y medianas empresas del país.

Con el objetivo de ofrecer diferentes alternativas para que los visitantes realicen sus compras, la red de centros comerciales Pradera presentó su nuevo servicio Pradera para Llevar. Con esta iniciativa, Pradera, con más de 30 años de experiencia en el mercado, reafirma su compromiso de ofrecer a la comunidad una amplia variedad de opciones y canales de compra de una manera fácil, rápida y segura.

Diana Jaramillo, Administradora de Pradera en Vistares, expresa: “Nos sentimos muy emocionados por presentar este nuevo servicio a nuestros visitantes. Sabemos que la situación actual ha transformado la manera de hacer compras, pero estamos seguros de que, con ‘Pradera para Llevar’, facilitaremos ese proceso para que las personas continúen disfrutando de los productos de sus tiendas favoritas”.

Si bien el centro comercial permanecerá cerrado, este servicio estará disponible para que el cliente pueda acceder a sus productos favoritos, de forma segura y sin bajarse del vehículo. La mecánica será la siguiente: los visitantes podrán acceder al directorio web de Pradera para Llevar en www.parallevar.centroscomercialespradera.com, donde podrán buscar la tienda de su preferencia. Al seleccionar el establecimiento, se desplegarán las alternativas de contacto y compra del mismo (página web, teléfono, Instagram, Facebook o WhatsApp), y, luego, podrá seleccionar los productos que desea comprar desde la comodidad de su casa.

El pago de la compra se realiza directamente con la tienda seleccionada, ya sea en efectivo o por los diferentes métodos que ésta ofrezca. Al momento de finalizar la gestión, el cliente tiene la opción de seleccionar el día y hora para la entrega de su pedido, coordinando con el establecimiento; si fuera el mismo día, debe esperar un lapso de 30 minutos, luego de haber finalizado la operación, para dirigirse al área de Pradera para Llevar y recoger su pedido. Este espacio estará debidamente señalizado en el sótano del centro comercial. Al invitado se le cambiará el ticket de ingreso por uno ya validado, para facilitar su salida del parqueo.

Cabe resaltar que, Pradera se preocupa por la salud y bienestar de sus visitantes, es por eso por lo que, todo el personal, tanto de los socios comerciales como del centro comercial que tendrán contacto con el pedido, seguirán estrictos protocolos de higiene aprobados por las autoridades, los cuales incluyen:

Distanciamiento de un espacio de parqueo en el área de pago y recolección de compras asignada para Pradera para Llevar.

Uso obligatorio de mascarilla, guantes y careta.

El personal asignado para cobro y entrega de compras deberá utilizar alcohol en gel al 70% antes y después de la entrega de los productos.

Se realizará toma de temperatura 3 veces al día tanto para el personal de los locales comerciales, como para el personal asignado al área de recolección y entrega de Pradera para Llevar.

El área de entrega tendrá un proceso de higiene cada dos horas y los paquetes se desinfectarán en cada punto de contacto, para minimizar posibles focos de contagio.

Asimismo, el área de Pradera para Llevar contará con reglamentos para el cumplimiento por parte de los clientes, en donde se solicita el uso de mascarilla en todo momento, aun dentro del vehículo, así como permanecer dentro del mismo durante la transacción y bajar la ventanilla únicamente cuando el personal lo requiera.

Pradera para Llevar estará disponible en Pradera en Vistares de lunes a viernes en horarios de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y sábado de 9:00 a.m. a 12 p.m. Los días pueden cambiar, según se establezcan las disposiciones por parte del Gobierno de Guatemala. Es importante destacar que este servicio no tiene costo adicional para el usuario, más que el pago de los productos. Los clientes podrán realizar su compra desde casa y, al concretarla, dirigirse a Pradera para Llevar, en donde deberán identificarse con el personal designado para recibir sus artículos.

“En Pradera estamos conscientes sobre la situación por la que atraviesa el país actualmente, por lo que hacemos un llamado a todas las familias guatemaltecas a continuar con las recomendaciones de las autoridades como el uso de mascarilla, lavado de manos, uso de alcohol en gel, regulaciones de circulación vehicular por número de placa y distanciamiento social” agregó Jaramillo.

Para más información sobre la iniciativa, comunicarse al teléfono 2470-0300 o bien, visitar las redes sociales del centro comercial en Facebook e Instagram: Pradera Vistares.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe