Pradera Concepción presenta el servicio Pick Up

Guatemala. Con el objetivo de brindar una mejor experiencia de compra, fácil y conveniente, Pradera Concepción presenta su nuevo servicio Pick Up, el cual, permite a los visitantes realizar sus compras en línea y recoger los productos de manera segura sin necesidad de bajarse del vehículo.

Dada la situación actual en la que se encuentra el país, la innovación y adaptación son puntos clave para contribuir con la economía. Con el servicio Pick Up, Pradera Concepción consolida su propuesta de valor, como el centro comercial de referencia de las familias de carretera a El Salvador que brinda una amplia variedad de opciones de compra, prestigio e innovación.

Mariana Espinosa, Gerente de Mercadeo de Pradera Concepción, comenta: “En Pradera Concepción estamos muy entusiasmados por ofrecer el servicio de ´Pick Up´ a nuestros visitantes. Debido a la situación que atraviesa el país, consideramos que esta iniciativa será una herramienta para que los clientes puedan adquirir los productos que han estado esperando por tanto tiempo”.

La mecánica para que las personas puedan adquirir sus productos desde casa será la siguiente:

El cliente puede ingresar al directorio de Pick Up, http://pickup.praderaconcepcion.com/ donde encontrará todas las tiendas disponibles.

Luego de elegir el establecimiento, podrá seleccionar sus productos favoritos y cancelarlos según las diferentes formas de pago que la tienda ofrezca.

Para recoger su producto, el visitante debe avisar media hora antes, llamando al número de teléfono 5848-7268.

Al ingresar al parqueo externo, a un costado de la rotonda principal de Pradera Concepción, encontrará los parqueos señalizados del servicio Pick Up.

Luego, debe escribir al número de WhatsApp 5848-7268, indicando su nombre y número de parqueo en el que se encuentra, para la entrega de su producto.

El personal de Pick Up entregará un ticket de parqueo validado para la salida, por lo que no tendrá que bajarse del auto.

Cabe resaltar que este servicio no tiene costo adicional para el visitante. Pick Up está disponible en Pradera Concepción de lunes a viernes en horarios de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y sábado de 9:00 a.m. a 12 p.m. Los días pueden cambiar, según se establezcan las disposiciones por parte del Gobierno de Guatemala.

“En Pradera Concepción tenemos el firme compromiso de velar por el bienestar de nuestros visitantes. Por ello, hemos implementado los protocolos de higiene y seguridad aprobados por las autoridades. Todo el personal de Pick Up cuenta con mascarilla y careta de protección en todo momento. Además, realizamos un proceso de desinfección de paquetes y manos cada 20 minutos, así como el debido distanciamiento en el área de entrega de productos”, finalizó Espinosa.

Para más información sobre el servicio de Pick Up, pueden comunicarse al teléfono 6626-200 o bien, visitar las redes sociales del centro comercial en Facebook e Instagram.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe