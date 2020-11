Natura &Co supera el desempeño del sector en el 3 trimestre

Entre los destaques del período están el fortalecimiento de la estructura de capital, el lanzamiento de la plataforma de servicios financieros &Co Pay y la certificación de Aesop como Empresa BTM

Guatemala. Natura &Co tuvo un fuerte crecimiento en ventas en el tercer trimestre, superando de forma significativa el desempeño del mercado global de Cosméticos, Fragancias e Higiene Personal (CFT, sigla en inglés), con un aumento consistente de ventas en los canales digitales de todas las marcas. Los ingresos líquidos consolidados del período fueron de R$ 10,4 billones, lo que represento un incremento de 31,7% en reales y de 11,6% en moneda constante.

El grupo también fortaleció su estructura de capital con el exitoso cierre de la oferta pública de US$ 1 billón (aproximadamente R$ 5,6 billones) en acciones, finalizada en octubre. La transacción va a permitir mejorar el balance patrimonial del grupo, acelerando el proceso de disminución de deuda, al mismo tiempo que favorece la inversión en prioridades estratégicas para acelerar el crecimiento de los negocios, como la integración de Avon, la digitalización y expansión geográfica del grupo, además de inversiones para alcanzar las metas de sustentabilidad para 2030 establecidas en el Compromiso con la Vida de Natura &Co.

En este sentido, se destaca la certificación de Aesop como Empresa B, sumándose al movimiento de empresas comprometidas con los más altos estándares sociales, económicos y ambientales, del cual ya hacen parte Natura y The Body Shop.

El grupo Natura &Co dio otro paso decisivo en su continuo proceso de digitalización, con el lanzamiento de su propia plataforma de servicios financieros, llamada &Co Pay. Esta plataforma va a contribuir a aumentar la productividad de la red de consultoras y revendedoras al facilitarles acceso a servicios financieros básicos, contribuyendo así a promover la inclusión financiera y social de la red. Con el lanzamiento inicial para América Latina, &Co Pay se ampliará a otras operaciones del grupo en el mundo en los próximos tres años.

“Favorecidas por la continuidad del proceso de digitalización, nuestras marcas entregaron resultados importantes en este tercer trimestre, con fuerte crecimiento en ventas y lograron mejorar el margen. En un ambiente que permaneció desafiante en todo el mundo como resultado de la pandemia del Covid-19, superamos el desempeño tanto del mercado global de belleza, como del sector en Brasil. Nuestro desempeño en el período demuestra la Fuerza de nuestros fundamentos, nuestro incomparable alcance directo al consumidor y la resiliencia de nuestro modelo omnicanal y multimarca”, afirmo Roberto Marques, presidente ejecutivo del Consejo de Natura &Co y principal ejecutivo del grupo.

El crecimiento consolidado de los ingresos de Natura &Co fue impulsado por un desempeño superior al esperado tanto de Natura, como de Aesop; por el sólido crecimiento de The Body Shop y el aumento de la facturación en reales de Avon. El Ebitda ajustado fue de R$ 1.547,3 millones, con un margen de 14,8%, lo que significó un aumento de 330 puntos-base, debido al crecimiento de las ventas, a la mejora del margen bruto y a la disciplina de costos en todos los negocios.

Aunque muchos mercados realizaron su reapertura a lo largo del trimestre, el grupo continuó mostrando una aceleración de las ventas por e-commerce y social selling, con un incremento de 115% de las ventas por estos canales en el tercer trimestre, comparado con el mismo período del año pasado. Considerando la suma de las operaciones de Avon y Natura, las ventas por e-commerce tuvieron incremento de más del 80%, dado que cada vez más consultoras han pasado a promover sus tiendas on-line. Las ventas em canales digitales también crecieron 264% en Aesop, mientras que el canal de e-commerce de The Body Shop presentó un aumento de 103%.

Las vendas digitales de las consultoras y revendedoras también continúan ampliándose. En Avon, en términos globales, las revendedoras que compartieron el catálogo virtual superaron en más del doble el número de consumidores que alcanzaban antes, con un aumento del 70% en relación al mismo trimestre del año pasado. En Natura, el número de veces que se compartió el catálogo virtual se incrementó en más de 170% desde el primer trimestre de este año, y el número de pedidos aumentó 45% en relación al tercer trimestre del año pasado, por medio de las más de 1 millón de consultoras que mueven su tienda on-line (aumento de 75% en relación al tercer trimestre de 2019).

La facturación líquida de Natura &Co América Latina presentó un aumento de 29,5% en este período, en reales. Los ingresos líquidos de la marca Natura tuvieron un significativo aumento de 41,2% en reales, impulsados por el resultado tanto en Brasil (+30,5%), como en América Latina Hispana (+65,7%) superando el desempeño del mercado de belleza en la región. En Avon, la facturación líquida aumentó 19,3% en reales (9,9% en moneda constante). Excluyendo los efectos del incidente cibernético que impactó la facturación del tercer trimestre en R$ 390 millones, las ventas de Avon hubieran aumentado 3,3% en el período, incluyendo alta de 6,2% en Brasil, el primer trimestre de crecimiento registrado en el país desde el cuarto trimestre de 2018, gracias a la combinación entre aumento del número de revendedoras y crecimiento de la actividad. El Ebitda ajustado de Natura &Co América Latina fue de R$ 1.002,8 millones, con un aumento de 96,1%, mientras que el margen Ebitda ajustado fue de 16,5%, con un aumento de 560 pontos-base.

En Avon International, que considera las operaciones de Avon en 50 mercados en Europa, Asia, África y Medio Oriente, la facturación líquida aumentó 22,5% en el tercer trimestre, en reales, mostrando señales de recuperación en la mayoría de los mercados. Excluyendo el efecto positivo del incidente cibernético, de R$ 60 millones en este período, el incremento de la facturación habría sido de 19,5%. La nueva campaña de la marca, “Watch Me Now”, se lanzó en septiembre en más de 30 países. El Ebitda ajustado fue de R$ 183 millones, con un margen de 7,4% (disminución de 200 puntos-base).

En The Body Shop, el crecimiento de la facturación líquida alcanzó crecimiento de 51,9% em reales, impulsada por el fuerte desempeño de las ventas on-line y del canal de venta directa. Los consumidores continuaron migrando sus compras hacia el e-commerce y hacia el segmento At-Home (de venta directa), con expansión de 103% y de 333%, respectivamente, que compensó el ritmo más lento de las ventas en tiendas. Al final del trimestre, 97% de las tiendas estaban reabiertas. El Ebitda ajustado en el tercer trimestre fue de R$ 308,3 millones, con un margen ajustado de 22,3% (incremento de 360 puntos-base).

Aesop mantuvo una trayectoria positiva, con crecimiento de dos dígitos en ingresos y en rentabilidad. La facturación líquida aumentó 67,2% en el tercer trimestre, debido a que el aumento de 264% en las ventas de los canales digitales contribuyó para compensar el efecto del cierre parcial de las tiendas en mercados como Estados Unidos y Australia, por causa del Covid-19. Hasta el cierre del período, 95% de la operación de tiendas de Aesop ya habían realizado su reapertura. El Ebitda en el tercer trimestre aumentó 121,6%, expresado en R$ 154,4 millones, con aumento de 770 puntos-base del margen, para 31,3%. El compromiso de Aesop con prácticas sostenibles también fue reconocido con la certificación de la empresa como una B Corp, el pasado 9 de noviembre.

