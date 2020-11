Multiplaza presenta su Black Week una semana llena de increíbles descuentos

Costa Rica. Multiplaza se prepara para celebrar a lo grande su tradicional Black Friday pero durante este 2020, con un formato diferenciado que busca evitar aglomeraciones al mantener los increíbles descuentos, de hasta un 70%, durante toda el fin de semana.

En esta edición llamada Black Week, se tendrán distintos horarios especiales dependiendo del día; por ejemplo, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. durante el viernes 27 de noviembre; en el caso del 28 y 29 de diciembre el horario será de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.; mientras que el lunes 30 de noviembre será de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Así mismo, quienes asistan contarán con parqueo gratuito del 27 al 29 de noviembre tanto en Multiplaza Curridabat como Escazú.

Los interesados en aprovechar toda esta semana de promociones en sus tiendas favoritas, pueden tener la tranquilidad de que el centro comercial contará con estrictos protocolos de seguridad e higiene tanto en sus áreas de ingreso como también en cada uno de los establecimientos.

Algunas de las rigurosas medidas son la toma de temperatura en todos sus ingresos junto a las múltiples estaciones de alcohol en gel distribuidas en todas las áreas, el monitoreo constante de aforo en sus tiendas y espacios y la constante supervisión de los encargados en seguridad que velan por el cumplimiento de las mismas, señaló el departamento de mercadeo de Multiplaza.

Multiplaza ofrece una gran cantidad de comercios y opciones únicas en el país para todos los gustos tales como Siman, Carolina Herrera, Palacio de Modas, Hugo Boss, Kate Spade, Michael Kors, Zara, Patprimo, entre otras.

Para más información, los interesados pueden ingresar a su página en Facebook Multiplaza Costa Rica y enterarse de todos los beneficios y novedades para este año.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe