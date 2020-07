Mastercard, el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense se unen para brindar beneficios a todos sus seguidores

Costa Rica. Todos los apasionados del fútbol que sean tarjetahabientes de Mastercard tendrán la oportunidad de contar con una serie de beneficios para disfrutar de los partidos de la jornada y apoyar a su equipo preferido.

“Para Mastercard es importante que nuestros tarjetahabientes cuenten con diferentes alternativas de valor, es por eso que la alianza con los equipos más importantes del fútbol costarricense permitirán a todos nuestros clientes obtener el acceso a beneficios exclusivos que les permitan disfrutar de su pasión por el deporte”, comentó; Carolina Dix, Directora de Marketing para Mastercard Centroamérica.

Para todos los fanáticos del Deportivo Saprissa al comprar con su tarjeta Mastercard su silla anual el 15 o 30 de cada mes, recibirá como beneficio la segunda silla a mitad de precio. Pueden solicitarla al 7071-2229 ó 8542-3117. Además, obtendrán un 20% de descuento en las entradas en partidos clase C y un 15% en partidos clase A, B, Semifinal y Final; esto cuando se dé la apertura a los estadios.

En el caso de los fanáticos de la Liga Deportiva Alajuelense tendrán un 20% de descuento en partidos categoría B y C y 48 horas de preventa en el clásico nacional; cuando se reanuden las visitas a los estadios. Además, pueden obtener un 10% de descuento en la Tienda de la Liga.

Estos beneficios son exclusivos para todos los tarjetahabientes de Mastercard.

Mastercard y el Deporte

Mastercard se enorgullece de patrocinar lo mejor del mundo del deporte, ofreciendo a todos sus tarjetahabientes beneficios a través de promociones y ofertas exclusivas que incluyen equipos como: la UEFA Champions League, la Copa de los Libertadores, Roland-Garros, The Australian Open, PGA TOUR®, Major League Baseball, Rugby World Cup, The Open o League of Legends Sports.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe