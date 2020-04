Más de 600 familias reciben bolsa de alimentos en Villa Canales

Guatemala. “No hay satisfacción más grande en esta tierra que ver la sonrisa y mirada de una persona que recibe nuestro apoyo con la entrega de víveres en las diferentes comunidades del municipio de Villa Canales”, así lo expresa la directora de la ONG Educar para No Migrar, Susy Zamora, quién en esta semana ha apoyado a más de 600 familias que necesitan solidaridad en medio de la emergencia que se vive para la contención del impacto del coronavirus Covid19.

En los pasados siete días un grupo de personas que integran la denominada Organización No Gubernamental Educar para No Migrar, se han dedicado a entregar de puerta en puerta bolsas con comida para apoyar a cientos de personas que se ven afectadas con las decisiones gubernamentales para detener la propagación del virus que afecta a todo el mundo.

“Quiero agradecer a las personas que nos han donado productos, los cuales han servido para apoyar familias que necesitan de nuestro apoyo en este momento que vivimos, donde lo más recomendable es quedarnos en casa”, agrega la directora del proyecto que funciona en varias comunidades del municipio de Villa Canales.

Es importante para mi persona, agrega Zamora, manifestar mi admiración para un grupo de personas que apoyan esta causa humanitaria, no tengo palabras para decirles que aprecio mucho su trabajo y esfuerzo que ha permitido llevarle un aporte a más de tres mil personas que les permitirá cumpliendo las restricciones impuestas de no salir a la calle.

Las familias que han recibido una bolsa de víveres se encuentran en Boca del Monte, El Porvenir, Chichimecas, El Tablón, Jocotilo, Santa Elena Barrillas, Las Mercedes, Las Escobas y la parte central de Villa Canales.

“A cada una de las personas que les entregamos un aporte, de la ONG Educar para No Migrar, les pedimos que sigan resistiendo, que usen la mascarilla y que se laven las manos con agua y jabón para evitar algún tipo de contagio, además les hemos dicho que deben permanecer en casa y que no están solos por lo que deben hacer caso a las medidas que recomienda el presidente, Alejandro Giammattei.

Estamos viviendo un momento difícil, no solamente en Guatemala si no que en la mayoría de países que conforman la tierra, se vienen tiempos de reconvertirnos como humanos y lo que si debemos estar claros es que el mundo cambio, la vida cambio y por eso debemos aprender a vivir con un virus que vino para quedarse mientras no se encuentre la vacuna que nos de inmunidad.

En el recorrido que se hizo se encontró al concejal octavo de Villa Canales, Jorge de la Roca, quien se unió a esta labor porque indica que las comunidades tienen mucha necesidad y por eso es importante que todos colaboremos con los más necesitados.

“Quiero agradecer la labor humanitaria que se hace por parte de un grupo de personas altruistas que entregan comida para personas que son vulnerables y como servidor público no podemos dejar abandonada a la gente a su suerte, tenemos la obligación moral de hacer algo por ellos”, explica De la Roca.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe