La luz Ultravioleta, una alternativa para prevenir el COVID-19

Panamá. Ante la pandemia del COVID-19 y las principales medidas que recomiendan los especialistas a fin de prevenir su propagación destaca el uso obligatorio de mascarilla, el lavado constante de manos, el uso de alcohol o gel alcoholado, la limpieza de áreas de trabajo y muchos otros productos que se han vuelto indispensables aliados para el diario vivir.

Una nueva alternativa ha llegado al mercado panameño. La empresa U Virus Killer ofrece a la población panameña soluciones de esterilización con tecnología Ultravioleta UV-C mediante el uso de lámparas que está comprobado matan el 99.99% de los virus, bacterias y hasta el covid-19.

El ingeniero Luis Cabareda, gerente de ventas de U Virus Killer y miembro de la International Ultraviolet Asociation (IUVA) explicó que la tecnología UV-C se está utilizando en el metro de Nueva York, Amazon y muchas otras grandes compañías y gobiernos a nivel mundial la están tomando en cuenta por los innumerables beneficios que se ha comprobado son efectivos para combatir el virus.

El proceso de esterilización de este producto permite el ahorro de miles de dólares, pues no tendrán que adquirir servicios de desinfección, no requiere gastos recurrentes en compra de insumos, las lámparas tienen una duración de al menos 8,000 horas, reducción del tiempo de aplicación, de esterilización de las áreas con aplicación automatizada y además no deja residuos físicos ni químicos.

Actualmente las empresas que producen dispositivos UV están registrando un notable aumento en las ventas de este tipo de tecnología, sobre todo porque muchos hospitales están utilizando robots equipados con curado ultravioleta para desinfectar las habitaciones, incluso las mascarillas están recibiendo el tratamiento para desinfección.

