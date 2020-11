Johnnie Walker celebra 200 años como el escocés número uno del mundo

Centroamérica. Johnnie Walker celebra su origen inspirado en una historia que comenzó hace 200 años en Escocia, cuando un joven John Walker usó el dinero de la venta de la granja familiar para abrir una tienda de comestibles y comenzó a mezclar whiskies de malta.

Una historia de éxito construida por generaciones y que hoy está más viva que nunca, con más de 19 millones de cajas vendidas anualmente y un producto disfrutado en más de 180 países, una gama de whiskies premiados que incluyen: Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years y Blue Label, con los que la marca hace honor a su liderazgo a nivel mundial.

200 años representa un hito que merece ser celebrado. En Centroamérica y el Caribe, Diageo, la empresa propietaria de Johnnie Walker ha preparado una serie de iniciativas para celebrar con todos los que han sido parte del viaje de la marca en la región: socios distribuidores, empleados, clientes y personalidades así como fans de la marca.

“Hoy celebramos 200 años desde que John Walker abrió por primera vez las puertas de una tienda de comestibles en Escocia y comenzó un viaje que llevó a la marca desde los cuatro rincones de Escocia a los cuatro rincones del mundo”, señaló Jorge Araujo, Director de Marketing de Diageo. , Caribe y Centroamérica.

Para celebrar como se merece el aniversario de Johnnie Walker incluye el lanzamiento de botellas de edición limitada del 200 aniversario con un corte audaz y elegante especialmente diseñado para la ocasión, el lanzamiento de un documental, el anuncio del compromiso de sostenibilidad de la marca y en exclusiva para la region, un evento digital privado con uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA y orador de renombre mundial, Earvin ‘Magic’ Johnson, un ejemplo vivo del espíritu de la marca de ‘Keep Walking’.

“En todos los países de nuestra región, hay miles de personas que han disfrutado de los whiskies Johnnie Walker y que se inspiran en nuestro mantra de ser mejores, levantarse, no quedarse quietos y sacar adelante su espíritu emprendedor, algo que hoy tiene más relevancia que nunca”, agregó Araujo.

A nivel mundial, la imagen de El Caminante de Johnnie Walker es un ícono que ha tenido un impacto en muchos aspectos de la vida y la cultura, como se muestra en el documental “The Man Who Walked Around the World”, dirigido por el director ganador del BAFTA Anthony Wonke, que muestra una historia fascinante que de una u otra forma toca a personas de todos los ámbitos de la vida como activistas, actores, músicos, presentadores, entre otros, y que abarcó la búsqueda de material de archivo de muchos años y numerosos testimonios.

Con el lema “Keep Walking”, Johnnie Walker ha permeado el mundo como una expresión de espíritu emprendedor, audacia y optimismo que motiva y pretende seguir motivando por otros 200 años y desafiar cualquier atisbo de inactividad especialmente en estos momentos en los que nos enfrentamos a una crisis de cambio climático, mediante la creación de acciones de sostenibilidad que contagien el espíritu de cambio y salvaguarda de nuestros recursos naturales y protección del planeta.

Las acciones dicen más que las palabras: Johnnie Walker está dando pasos positivos en la búsqueda de un mejor mañana. Con 200 años de historia Johnnie Walker constantemente ha sobrepasado los límites de la industria para impulsar el cambio, aplicando esta misma pasión y vitalidad al compromiso de sostenibilidad, enfocándose a que todo el proceso de producción de sus famosas destilerías escocesas sean neutros en base a la huella de carbono y sean alimentadas con energía 100% verde para 2030, plantar más de un millón de árboles en los cuatro rincones de Escocia y también lanzar su botella de papel, basándose así en los tres principios básicos de reducir, restaurar y reinventar.

La marca está realizando cambios impactantes para reducir su huella de carbono y el impacto ambiental de su empaque, inclusive se está asegurando que todo el plástico en los paquetes de regalo Red Label, Black Label y Double Black Label de este año estén hechos de plástico 100% reciclado. Para el año 2030, todos los envases de Johnnie Walker serán reciclables, y cualquier plástico utilizado será de plástico 100% reciclado y cada botella de Johnnie Walker necesitará un 30% menos de agua para su fabricación (el público obtendrá la misma cantidad en cada botella).

“Nosotros no solamente queremos que Johnnie Walker sea el whisky No 1 del Mundo sino el Whisky que es mejor y busca lo mejor para este mundo. Tenemos los objetivos claros y las acciones y cada uno de nuestros pasos hablarán por nosotros”, enfatizó Araujo.

Todos estos momentos de celebración de los 200 años de Johnnie Walker estarán presentes en las diferentes plataformas digitales y la gente podrá unirse a la conversación utilizando el hashtag # JW200.

