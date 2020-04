Feria Internacional del Libro de Panamá 2020 es cancelada

Panamá. La feria literaria más importante de todo Panamá, la Feria Internacional del Libro de Panamá 2020, ha confirmado su cancelación recientemente, tal como se veía venir, producto de la actual pandemia del Covid-19, siendo que la misma estaba prevista para tomar lugar en el próximo mes de agosto.

“Tuvimos que hacerlo por la situación. En agosto todo podría estar abierto, pero hasta que no se haga una vacuna y de acuerdo a lo que se ha conversado con el equipo científico, esto no se va a mejorar sin una vacuna para el virus. Se van a abrir paulatinamente los comercios, pero va a ser de una forma lenta y no va a haber aglomeraciones. Por tal motivo, decidimos cancelar la feria”, ha confirmado en un reciente comunicado, Orit Btesh, presidenta de la Cámara Panameña del Libro (Capali).

Según Btesh, la capacidad alcanzada por la edición del año pasado de 106 mil personas al evento ferial en Atlapa, “sería misión imposible”, este año producto de la pandemia, aunque adelanto que se trabaja en el desarrollo de una plataforma digital para mediados de octubre-pero aun sin nada definido.

