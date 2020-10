Dan a conocer alcances de la Colecta Nacional de Alimentos

Guatemala. En el marco del Día Mundial de la Alimentación, celebramos los alcances de la Colecta Nacional de Alimentos, con el apoyo de los guatemaltecos y las empresas aliadas se promueve combatir el hambre y la desnutrición en el país. La Colecta es una campaña de concientización social para recaudar donaciones y obtener fondos para adquirir porciones alimenticias que son entregadas a organizaciones no lucrativas, que alimentan diariamente a niños, jóvenes y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad.

Guatemala antes de la pandemia ocupaba el 1er. lugar en índices de desnutrición crónica en América Latina, esta situación aumentó por la crisis causada por el COVID-19, lo que ha impactado a cientos de familias en el país, con menor acceso para obtener alimentos. Esta problemática que enfrentan miles de guatemaltecos inspira la campaña de recaudo y concientización de la Colecta Nacional de Alimentos 2020.

“El objetivo social de la Colecta Nacional de Alimentos busca llevar platos de comida a miles de beneficiarios en condiciones de alta vulnerabilidad en el país, invitando a las empresas a unirse a este movimiento de ayuda social y a los guatemaltecos a donar en efectivo para juntos llegar a la meta de 25 mil platos de comida”. Declaró Juan Pablo Ruano, Gerente de Desarrollo en Movimiento.

Es una iniciativa social impulsada por el Banco de Alimentos, Desarrollo en Movimiento una organización intermediaria sin fines de lucro, que recibe donaciones de alimentos y productos de primera necesidad, perecederos y no perecederos. Los productos que no fueron comercializados se canalizan con ayuda de trabajo voluntario, para ser entregados a organizaciones de proyección e impacto social, en orfanatos, comedores sociales, asilos, entre otras asociaciones legalmente establecidas, no lucrativas de beneficio social.

“Estamos muy contentos de participar en esta gran Colecta Nacional de Alimentos, sin duda la pandemia nos motiva a valorar todo lo que tenemos como individuos, y apoyar a los guatemaltecos que están pasando situaciones difíciles, cuando trabajamos unidos logramos impactar la vida de miles de personas”. Indicó Mario González, Presidente del Centro de Voluntariado Guatemalteco.

Continuamos recibiendo donaciones de apoyo a la campaña, a través de yomeuno.com de BAC Credomatic, Yo Me Uno es una plataforma segura para que las organizaciones no gubernamentales den a conocer su trabajo y reciban apoyo de personas, empresas y otras organizaciones, gestionando la recaudación de fondos destinadas a los programas sociales. La institución financiera está apoyando a la Colecta del 16 de septiembre al 31 de octubre, del presente año.

“Como entidad financiera socialmente responsable nos unimos a proyectos que cuentan con un papel transformador en los que se puede jugar un liderazgo visionario para aportar positivamente al desarrollo sostenible de Guatemala, en este caso formar alianza con Desarrollo en Movimiento. Es por ello que ponemos a disposición Yo Me Uno, la plataforma segura en la que se reciben donaciones mone- tarias de personas, empresas y otras organizaciones. Yo Me Uno es clave para reunir los fondos necesarios para adquirir porciones alimenticias que son entregadas a organizaciones no lucrativas, que alimentan diariamente a niños, jóvenes y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad”. Indicó Jose Carlos Gómez, Jefe de Sostenibilidad de BAC Credomatic Guatemala.

Fundación Génesis Empresarial, con sus diferentes canales de recaudo, recibe donaciones económicas de apoyo a la campaña social a través de sus 107 Sucursales a nivel nacional, las más de 3,000 Cajas de Desarrollo, y disponible la Billetera Electrónica akisi App, que permite donar desde el celular.

La forma es muy práctica y rápida desde un Android, buscar la aplicación akisí en Play Store y directamente podrán instalarla en el Smartphone. Ingresan los datos personales y de inmediato pueden realizar el donativo con un clic, en el botón de donación, eligen Desarrollo en Movimiento y donan a la Colecta Nacional de Alimentos.

Agradecemos a los guatemaltecos unirse a esta campaña social por la alimentación que permiten atender a diferentes organizaciones, “En Guatemala existen sectores vulnerables en condiciones de pobreza y pobreza extrema y se ha agravado por la pandemia COVID-19, el rol que juega Desarrollo en Movimiento es clave para el desarrollo de nuestro país, especialmente para organizaciones como las nuestras que se dedican a la protección y preservación de la violencia contra la niñez, nuestra alianza nos permite beneficiar a un mayor número de personas, proveyendo de alimentos saludables (frutas y vegetales) y así combatir la desnutrición en la niñez”. Declaraciones de la Asociación Aldea de Esperanza en Sacatepéquez.

