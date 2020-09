Contrataciones y compras abiertas en medio de la crisis del COVID-19 son discutidas por varios sectores en Latinoamérica

Guatemala. En el marco del cierre del Programa de Contrataciones Abiertas de Hivos, múltiples actores hablaron sobre la importancia de las compras y contrataciones abiertas en la región latinoamericana en la semana del 21 al 25 de septiembre del 2020.

Las sesiones públicas tuvieron la participación de las organizaciones guatemaltecas Diálogos, Ojo con mi Pisto, ITPC y Plaza Pública; y de las organizaciones bolivianas Construir, MIGA y CESU quienes presentaron resultados importantes sobre contrataciones abiertas en el marco del COVID-19 y en su impacto en el poder local.

Para Ana Gabriel Zuñiga Apone, Gerente Regional de Contrataciones Abiertas para América Latina en Hivos, “Las contrataciones abiertas se refieren en general a la creación de un ecosistema para que el dinero público sea usado de la forma más eficiente. Y en el marco del COVID-19 el acceso a la información se convirtió en un tema prioritario para países como Guatemala, para garantizar que los recursos y las compran lleguen a los ciudadanos y no se pierdan más vidas por el virus.”

Una de las grandes conclusiones del evento fue expuesta por Enrique Naveda, Director General de Plaza Pública quien explicó que “si bien el Estado de Calamidad estaba justificado al inicio de la pandemia, en un largo plazo permite que haya una mayor corrupción por abrir la puerta a las adjudicaciones directas. Por esta razón, los gobiernos, sociedad civil y periodistas deben comenzar a pensar creativamente para encontrar otro camino para comprar insumos médicos en medio de una crisis.”

Sofía Montenegro, investigadora del centro de pensamiento Diálogos, mencionó que en el caso de Guatemala “muchas de las unidades ejecutoras no saben realizar compras bajo un estado de calamidad, pues tienen miedo de estar involucrados en alguna compra que beneficie a algún conocido o no realizar los procesos que los amparan en ley” por lo que someter al país a una emergencia no asegura eficiencia en la ejecución del gasto. Otro ejemplo sobre esto es las diversas soluciones que países latinoamericanos encontraron para realizar las pruebas de COVID-19 donde se abrieron a mecanismos como alianzas público-privadas, licitaciones internacionales, donaciones, etc.

Según Agustina de Luca de Open Data Charter (Carta de Datos Abiertos) para mejorar los resultados de procesos de apertura de datos, “es importante definir claramente el problema y entender la demanda de los datos en los distintos países y en la región; crear una cultura para recolectar y compartir datos (hay estándares básicos para tomar en cuenta como pasar de documentos publicados en PDF a Excel, CSV, RDF y LOD); colaboración inter-sectorial, incluyendo alianzas entre publicadores de datos y reutilizadores; entender los riesgos de publicación de los datos y acción para mitigarlos; y tomar decisiones que afecten el uso de datos de forma responsable.”

El impacto de las contrataciones abiertas en Guatemala

El gobierno de Guatemala debe lograr un proceso de sistematización para buscar información, estructurar los datos y poder analizarlos para rendir cuentas de las decisiones que toma en relación a las compras y contrataciones.

Alma de León, directora de ITPC, reflexionó sobre la importancia de la revisión de los procesos de compra para medicamentos por parte del Ministerio de Salud: “Las compras de medicamentos deben realizarse con mecanismos basados en economías de escala, pensar en el uso de medicamentos genéricos de calidad y buscar la disponibilidad oportuna de tratamientos, tomando en cuenta que más de la mitad de la población de Guatemala se encuentra en una situación de pobreza.”

Walter Corzo, director ejecutivo de Diálogos, explicó que “es fundamental generar evidencia que pueda orientar al tomador de decisiones”. En el caso de Diálogos y su relación directa con el Ministerio de Gobernación “tuvimos que proponer evidencia que permitiera visibilizar la importancia de que las compras en vez de ser reactivas, deben anticipar y responder a políticas de seguridad de los gobiernos en turno bajo los criterios de transparencia, eficiencia y eficacia. Lo cual puede extenderse a cualquier unidad del servicio público, especialmente en un contexto como el de la pandemia.”

Por último, para Ana Carolina Alpírez, coordinadora de Ojo con mi pisto, la labor de los proyectos en contrataciones abiertas ha trascendido más allá de cifras sobre ejecución de presupuesto: “Hemos puesto nuestro granito de arena en la administración pública, pues educamos a las municipalidades sobre la Ley de acceso a la información y sobre el impacto que tienen los formatos abiertos para brindar un mejor servicio a los guatemaltecos.”

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe