Conoce las últimas novedades que presenta Honda en Guatemala

Guatemala. La filosofía de Honda es ofrecer productos y servicios de la más alta calidad, cumpliendo con estándares de seguridad y garantía. En línea con lo anterior, la marca desea consentir a sus clientes, con precios especiales para el mes de octubre a diciembre en todas sus líneas de vehículos. Además, resalta los atributos que presenta el Honda City y Honda Fit 2020; dos modelos que incorporan tecnología y estilo en su diseño para un mejor rendimiento.

La quinta generación de Honda City cuenta con dos versiones disponibles, el modelo LX CTV y el EX CTV. Bajo un diseño inteligente y conveniente, estos vehículos poseen la tecnología avanzada en su motor I-VTEC de 1.5L, que genera 118 caballos de fuerza. También resaltan su tecnología Earth Dreams, la cual, permite cambios más suaves, aceleración constante y logra un máximo rendimiento de combustible y reducción de emisión de gases contaminantes al presionar el botón ECON.

La tecnología es fundamental en los modelos de Honda, Este vehículo destaca detalles como el sistema Paddle Shifters, que brinda una experiencia novedosa para cambiar velocidades de manera práctica desde el volante. Además, su sistema HandsFreeLink aporta máxima conectividad, permitiendo contestar llamadas sin quitar los ojos del camino. La versión EX, incorpora una pantalla de alta definición de 7 pulgadas que permite sincronizar dispositivos móviles para aprovechar sus funciones y aplicaciones; Smart Entry Keyless y Smart Start Engine, accediendo el ingreso al acercarse al vehículo y encender el motor con un dedo.

En cuanto a la seguridad, Honda tiene como prioridad estas características en sus vehículos. Su carrocería cuenta con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE) que ayuda a distribuir la energía de manera más uniforme en caso de colisión. Asimismo, su cámara de reversa permite al conductor estar alerta y facilita el proceso de estacionamiento.

Dyane Búcaro Besosa, Coordinadora de Mercadeo DIVISA, comenta: “Honda se ha caracterizado por ser líder en innovación y motorización, razón por la cual, nos entusiasma mucho presentar las novedades de estos modelos en el mercado guatemalteco. Sabemos que las personas están en constante búsqueda de vehículos que se adecuen a sus necesidades, que brinden comodidad y seguridad para los pasajeros”.

Por otro lado, se encuentra el Honda Fit 2020; un compacto que es la combinación perfecta entre estilo deportivo moderno y eficiencia aerodinámica. Posee ruedas de aleación de 16 pulgadas con un diseño imponente que complementa su estilo deportivo. Además, está lleno de sorpresas, pues su capacidad interior permite que artículos largos o altos quepan dentro del vehículo gracias a sus asientos plegables con tecnología Magic Seat. Este modelo puede que sea un auto pequeño, pero es uno muy poderoso, ya que su sistema DOHC i-VTEC de inyección directa aporta una gran combustión y mejor eficiencia en consumo de combustible.

Cabe mencionar que el ingenioso diseño interior, la tecnología moderna y la excelente visibilidad del Fit, se combinan para ofrecer un viaje placentero. Además, cuenta con mandos de transmisión inspirados en los autos de carrera; estos le permiten controlar las marchas desde el volante para disfrutar de una experiencia más emocionante y una cámara de reversa multiángulo, que ofrece tres vistas diferentes: normal, superior y gran angular.

Su diseño exterior resalta los aros de aleación de aluminio y los faros antiniebla que aportan una apariencia impactante para complementar su llamativa personalidad. El Fit posee una característica visual única que luce desde cualquier ángulo, especialmente acentuada por el nuevo diseño de las luces traseras de LED y el detalle cromado.

“Por su versatilidad, estilo moderno y su impresionante conducción, el Honda Fit está listo para cambiar la percepción sobre los autos compactos, viéndolos de una manera divertida y emocionante. Invitamos a todas las personas a que nos visiten en el Honda Center, para que puedan impresionarse con estos vehículos y los increíbles precios especiales que ofrecemos para estos meses”, agregó Búcaro.

Para más detalles sobre estos nuevos vehículos y poder agendar una prueba de manejo, las personas pueden visitar las salas de venta de Honda Center, ubicado en la 15 Av. 17-55, zona 10 Colonia la Villa; en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.; sábado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y domingo de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Para más información de los servicios, pueden visitar la página www.autos.honda.com.gt

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe