Citi y la Fundación Citi expanden iniciativa global de capacitación en habilidades clave para mejorar la empleabilidad y oportunidad económica de comunidades desatendidas

Pathways to Progress brindará apoyo a más de un millón de jóvenes de todo el mundo a través de programas de capacitación en habilidades para el empleo y emprendedorismo

Nueva York. Citi y la Fundación Citi anunciaron hoy la expansión de la iniciativa global Pathways to Progress, el programa insignia de la Fundación Citi, a través de una inversión de USD100 millones para mejorar la empleabilidad y las oportunidades económicas en todo el mundo.

Como parte de la iniciativa Pathways to Progress, los jóvenes adquieren las habilidades y la confianza que necesitan para tener un impacto positivo en sus vidas y sus comunidades, y también acceden a oportunidades de empleo para tener éxito en economías de cambios dinámicos.

Desde 2014, la Fundación Citi ha invertido aproximadamente USD 200 millones a nivel mundial en iniciativas de Pathways to Progress. Para el 2023, la Fundación Citi espera llegar, de manera acumulativa, a un millón de jóvenes cubiertos por estos programas alrededor del mundo, con una inversión total de USD 300 millones. En los EE. UU., el programa ha servido a aproximadamente 100,000 jóvenes negros y latinos durante los últimos tres años, y la expansión de estos esfuerzos se orientará más intensamente hacia la capacitación en habilidades laborales y emprendedurismo para comunidades de color.

“Con nuestra expansión de Pathways to Progress, estamos maximizando los recursos y las posibilidades de capacitación que podemos brindar a personas muy trabajadoras, y asegurando que todos tengan el mismo acceso a los trabajos y la oportunidad económica y la seguridad que acompaña”, comentó Michael Corbat, CEO de Citi.

Como parte de este compromiso, Citi está fortaleciendo sus programas internos de experiencia laboral, desde pasantías de verano y roles de analistas y asociados de tiempo completo, hasta programas y oportunidades en campus con el Programa Citi® University Partnerships in Innovation & Discovery (CUPID), que involucra a estudiantes diversos en una variedad de proyectos de innovación en toda la compañía. Estos esfuerzos brindarán a 10,000 adultos jóvenes durante los próximos tres años la oportunidad de adquirir experiencia laboral y desarrollar sus carreras en Citi.

Pathways to Progress también cuenta con la participación de miles de colegas voluntarios/as de Citi, quienes prestan su tiempo y talento para servir como mentores, capacitadores y modelos a seguir para muchos jóvenes en todo el mundo. Durante los próximos tres años, Citi espera que 10,000 colegas se ofrezcan como voluntarios/as para orientar y entrenar a jóvenes en su camino hacia el éxito económico.

En Centroamérica, se ha dado continuidad a la alianza de la Fundación Citi con Technoserve, para apoyar a emprendimientos liderados por jóvenes para impulsar el crecimiento sostenible de sus negocios en el mercado, buscando desarrollar sus capacidades y competencias empresariales en El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala.

La Fundación Citi también cuenta con una alianza con Glasswing International, para empoderar a los jóvenes como actores económicos dentro de sus familias y comunidades, brindándoles herramientas emprendedoras, habilidades y capacidades financieras, en El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala, Costa Rica y Trinidad y Tobago.

Este tipo de actividades también se lleva a cabo en el resto de Latinoamérica, Norte América, Europa, Medio Oriente, África y Asia Pacífico, logrando progreso y un impacto sostenible en las comunidades a nivel mundial.

Pathways to Progress, que se lanzó en 2014, es un programa insignia de la Fundación Citi. La Fundación Citi, junto con Citi Inclusive Finance y Citi Impact Fund, trabaja como parte del equipo de Desarrollo e Inversión Comunitaria de Asuntos Públicos Globales, que tiene como objetivo mejorar el impacto social positivo y las innovaciones financieras que benefician a las comunidades desatendidas de todo el mundo. A través de la inversión de capital, los préstamos y la concesión de subvenciones, Citi y la Fundación Citi están trabajando de nuevas formas para lograr un cambio positivo y significativo en las comunidades alrededor del mundo.

En Pathways to Progress: Insights from Six Years of Programming, la Fundación Citi resume los aprendizajes y conocimientos obtenidos que han ayudado a dar forma a la programación y evolución de esta iniciativa.

