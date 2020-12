Citi y Fundación Citi realizan donativo de US$ 80,000 a dos organizaciones para mitigar daños por Iota y Eta en la región

Centroamérica. La región está cerrando un año complejo y lleno de muchos retos. Además de la pandemia del COVID-19, las tormentas Iota y Eta dejaron escenarios devastadores en varios de los países de Centro América.

Como parte de su compromiso corporativo, Citi se ha solidarizado con los centroamericanos a través de dos iniciativas enfocadas en mitigar daños ocasionados por las recientes tormentas, siendo la primera de ellas una estrategia apoyada directamente por Fundación Citi con un donativo de US$ 50,000, que estará siendo canalizado a través de la Cruz Roja Americana, y la segunda, a través de un donativo de US$ 30,000 canalizado a través de la organización United Way Worldwide (Fondo Unido).

Los fondos ayudarán a dar soporte a los esfuerzos de recuperación de los países más afectados y cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene y vivienda de las personas desplazadas por estos desastres naturales.

“Me enorgullece ser parte de una organización donde tenemos un fuerte enfoque comunitario y en esta ocasión reafirmamos nuestro interés de generar progreso en cada país, apoyar a nuestros clientes y ayudar a las comunidades donde vivimos”, expresó Marcelo Gorrini, Central America & Caribbean Cluster Head.

Sin lugar a dudas, todas las comunidades de la región navegan por un panorama complejo, pero como institución, Citi continúa solidarizándose con las comunidades para facilitar ayuda y contribuir de gran forma al progreso de los países.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe