CC de Grupo Roble innovan con plataformas online de compras y entregas

Panamá. La reapertura de los centros comerciales de Grupo Roble, Multiplaza y Metromall en la capital panameña está cada vez más cerca y ante la nueva realidad, el grupo inmobiliario apuesta a la innovación y la creatividad para impulsar la economía del país, a través de alternativas comerciales seguras pensando en el bienestar de los clientes.

La fórmula planteada apunta a crear un espacio innovador y de interacción digital para enriquecer la experiencia de compras en ambos centros comerciales y mantener la interacción fluida entre inquilinos y visitantes sin que ello represente riesgo de exposición. Con este nuevo canal de ventas, no se pretende reemplazar la experiencia dentro del centro comercial, pero si brindar una alternativa estratégica antelas circunstancias actuales para todos los clientes y particularmente las personas con edad en riesgo o que tienen alguna condición preexistente, adultos mayores o personas con niños que no quieran o no puedan entrar a los Malls.

Para, Jaravy Rosales Gerente de comercialización y mercadeo de Grupo Roble, “los centros comerciales del Grupo, se están preparando para reiniciar operaciones cumpliendo con todas las medidas de prevención y garantizando experiencias únicas a nuestros clientes, buscando alternativas que procuren siempre estrechar el vínculo entre las marcas que se encuentran en Multiplaza y Metromall y nuestros clientes, estableciendo una conexión que nos permita satisfacer sus demandas y ofrecerles un servicio excepcional, con la nueva opción podrán adquirir productos en línea a través de las páginas web de ambos centros comerciales, programar la hora de entrega y recogerlo sin bajar de su auto desde zonas seguras y con medidas de limpieza minuciosas para tranquilidad de los usuarios¨.

Sin duda, ambos centros comerciales complementarán su oferta adoptando soluciones tecnológicas eficientes que acelerarán el ritmo de su transformación digital proporcionándole a sus clientes nuevas herramientas para compras y a sus locatarios un canal de venta innovador, ofreciendo un enfoque renovado en nuevos formatos y relacionamiento que generará oportunidades de crecimiento para el sector retail en Panamá, por lo que Multiplaza Click&Shop y Metromall Express, permitirán a los clientes comprar online artículos de las diferentes tiendas de ambos centros comerciales, elegir horario de retiro en el centro comercial entre las 11:00 a.m. a 5:00 p.m. opciones que le permitirán a los usuarios flexibilizar sus horarios de compra, sin costos adicionales.

“Estamos brindando opciones tecnológicas y logísticas a nuestros locatarios con el objetivo de reactivar sus ventas. A través de este servicio las tiendas ofrecerán una vitrina online y de entrega eficiente y segura a sus clientes. Tener esa posibilidad de ir personalmente a recoger tus compras desde un lugar seguro, es el objetivo de nuestro servicio abriendo nuevas posibilidades, esto con el fin de adaptarnos a la coyuntura y siempre innovar”, afirma Rosales, quien resaltó que la plataforma estará disponible una vez autoricen las autoridades la reapertura de los centros comerciales.

El objetivo primordial de Grupo Roble es el bienestar de sus clientes manteniendo el compromiso de crear experiencias diferenciadoras, con responsabilidad a través de las herramientas que se están implementando.

En un reciente estudio de la firma Deloitte, China pronostica que el rápido crecimiento de la modalidad O2O (Online to Offline) alentará a los supermercados y centros comerciales a adoptar un conjunto estandarizado de servicios en línea que ofrecerán una gama completa de productos, lo que les impulsará a desarrollar la presencia digital de sus tiendas.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe