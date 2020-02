BDO presenta Segundo Informe de Empresas Familiares en Guatemala

Guatemala. Durante los últimos años hemos tratado de entender el actuar de las Empresas Familiares en nuestro país. Para esto hemos realizado una encuesta al empresariado guatemalteco en el 2019; la cual ha demostrado datos interesantes que haremos referencia más adelante.

Estadísticas sobre el número de empresas familiares que fracasan y no logran conseguir la sucesión generacional, indican que 7 de cada 10 empresas no sobreviven al cambio de primera a segunda generación, y que 1 de cada 5 empresas no pasa de la segunda a la tercera generación. Podemos relacionar este riesgo a la falta de una estructura profesional, activa y participativa en las decisiones del negocio. Esta estructura se compone por la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración y la Gerencia General; cada una con sus roles, derechos y responsabilidades claramente definidos para evitar confusiones. No importa que los actores sean los mismos en cada instancia del Gobierno Corporativo, pero se debe tener claridad de la diferencia e importancia de cada instancia.

En el siguiente estudio nos enfocamos en el órgano de administración: el Consejo de Administración, que es sin duda uno de los principales pilares para la profesionalización de las empresas. Quisimos evaluar, aparte de la existencia de este órgano, ¿qué rol tiene dentro de la empresa?, ¿Tiene un carácter formal y participativo?, ¿Cuenta con la participación de Directores externos?, ¿Tiene reuniones periódicas?, entre otras.

Realizamos una comparación de los resultados obtenidos con las buenas prácticas de Gobierno Corporativo y cabe recalcar que, en Guatemala, los Consejos de Administración tienen mucho potencial por desarrollar para convertirse en el órgano de administración que necesitan las empresas familiares.

Descarga el Segundo Informe de Empresas Familiares AQUÍ

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe