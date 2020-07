Asistencia Psicológica “on demand”, el nuevo servicio de ASSIST CARD

Mediante espacios virtuales, los guatemaltecos tendrán a bajo costo, y con fácil acceso, sesiones con expertos en salud mental.

Guatemala. El aislamiento social obligatorio por cuenta de la crisis sanitaria mundial provocada por el coronavirus cumple más de tres meses en Guatemala. Los esfuerzos de los diferentes gobiernos y empresas del mundo se centran en prevenir contagios, salvar vidas y avanzar científicamente en el diagnóstico anticipado y cura de la COVID-19. Sin embargo, este tiempo de cuarentena ha generado consecuencias de toda índole, incluyendo la psico-emocional.

Teniendo en cuenta esta realidad, que no es ajena al resto de países de la región, ASSIST CARD, compañía líder en asistencia integral al viajero, se ha ido reinventado en tiempos de coronavirus. Por eso, ha aprovechado su experiencia, su vocación de servicio y su amplia red de prestados de salud para lanzar su nuevo beneficio de asistencia psicológica, que beneficiará la salud mental de quienes la requieran.

En la primera fase, ASSIST CARD pondrá a disposición de todos los guatemaltecos la posibilidad de comunicarse vía telefónica para solicitar y programar una sesión de diagnóstico y así establecer horarios y cantidad de consultas requeridas, bajo el concepto de “on demand”.

El servicio está enfocado en la orientación psicológica remota para personas que lo necesiten ante diferentes situaciones (aquellas que no puedan enmarcarse dentro de una emergencia, riesgo físico o a su salud, violencia, violación de derechos o riesgo por desastre natural). Es importante aclarar que no es un sustituto de la terapia ni podrá ser utilizado para realizar intervención en crisis o atender emergencias psicológicas. Se podrá solicitar las 24 horas del día mediante el call center para programar las consultas de domingo a domingo entre las 5:00 a.m. y las 7:00 p.m.

“Se trata de un producto innovador que ofrecemos para todos los guatemaltecos, con el fin de ayudar, aportar y buscar soluciones tecnológicas en el acompañamiento de los trastornos mentales causados por la cuarentena. Con esta nueva solución, las personas tendrán sesiones en español y virtuales (telefónica o por videollamada) con una duración aproximada de 30 minutos”, expresó Leonardo Tonhaiser, Country Manager de ASSIST CARD en Centroamérica y Panamá.

Esta fue una idea gestada hace algunos meses por la compañía y se engloba dentro de las tendencias de las healthtech. Esta forma parte de la unidad de negocio de salud denominada Medicall (que se lanzó en abril con el servicio de Médico a Domicilio) y que tiene como objetivo brindar soluciones de salud primaria a las personas en su país de residencia.

“La OMS alertó que la pandemia aumentará de forma exponencial los problemas de salud mental en el mundo y, por esa razón, desde la compañía seguimos trabajando de la mano con los gobiernos nacionales para adelantarnos, con el fin de asistir psicológicamente a todas las personas que necesiten un acompañamiento para superar los desafíos de esta situación atípica”, expresó Alexia Keglevich, CEO Global de ASSIST CARD.

Es importante destacar que este servicio está presente en 10 países de la región: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay y cuenta con psicólogos avalados por el Ministerio de Salud. Las personas interesadas pueden contactar este servicio al 01 800 910 684 o 6581799 marcando la opción 3.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe