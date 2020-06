Always donará 100 000 toallas sanitarias a quienes más las necesitan

Donación busca apoyar a niñas, adolescentes y mujeres durante emergencia de COVID-19, y ofrecer toallas sanitarias a las niñas cuando vuelvan a las aulas.

Guatemala. Mujeres, niñas y adolescentes en Guatemala recibirán toallas sanitarias Always durante la emergencia de COVID-19 y en especial para niñas a lo largo del año escolar.

Al menos 1 de cada 10 niñas en Guatemala faltan a la escuela durante su menstruación debido a que no tienen los recursos para comprar productos de protección femenina de acuerdo con la encuesta realizada por Always. En este contexto y con la situación actual de COVID-19, Always da un paso adelante para apoyar a niñas para que no falten a clases en el inicio de su año escolar.

La donación se realiza a través de United Way Guatemala incluye 20 000 toallas a familias necesitadas en la comunidad de Jalapa, mientras que las 80 000 restantes serán entregadas una vez que se reanude el curso lectivo en las escuelas de la comunidad con el fin de apoyar a las niñas durante la pubertad. Esto es una parte integral de Always y es por eso que la marca ha buscado apoyarlas durante la emergencia, pero también a largo plazo.

Belia Meneses, Directora Ejecutiva de United Way comentó “Este año planificamos enfocarnos en fortalecer los programas que permitan que más niñas puedan permanecer en la escuela y una estrategia es proveerles sus insumos de higiene. Aunque el año inició de manera atípica, sabemos que hoy más que nunca es necesario llevar estos productos a las familias. Agradecemos a P&G esta donación, que hace posible orientar nuestros esfuerzos en las niñas de las comunidades más vulnerables”.

“Los periodos no se detienen en una pandemia, y por eso redirigimos parte de la donación de la campaña a quienes más lo necesitan en este momento gracias a nuestros aliados.

Vimos que había una oportunidad de aportar durante la emergencia y apoyar una necesidad básica como las toallas sanitarias. Always también continuará aportando al desarrollo de las niñas y adolescentes panameñas cuando vuelvan las lecciones escolares para lograr una sociedad más justa en donde las niñas gocen de acceso igualitario a la educación” explicó Rhina Álvarez, Gerente de Comunicación de Procter & Gamble.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe