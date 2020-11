AIS celebra 9 años formando jóvenes comprometidos con la excelencia

Guatemala. En los últimos años, Antigua International School AIS se ha caracterizado por su compromiso a transformar el mundo por medio de una educación de nivel mundial que guía a sus alumnos a pensar críticamente, actuar éticamente y servir a los demás. En este 2020, AIS enfrentó la crisis de COVID-19 con resilencia, demostrando sus aptitudes de liderazgo, creatividad y perseverancia; a la vez de unir a su comunidad diversa y rica en experiencia.

AIS celebrará 9 años de ofrecer educación alta calidad, logrando graduar 5 clases de jóvenes en el que el 75% de ellos son guatemaltecos y el 25% representantes de más de 20 países; mismos que fueron aceptados en distintas universidades alrededor del mundo y han recibido más de USD$250,000.00 en becas.

Gracias al fortalecimiento con los lazos internacionales de la acreditación NEASC (New England Association of Schools and Colleges) y un crecimiento continuo, AIS creó un eficiente y exitoso programa en línea y a distancia para enfrentar la pandemia. Para ello, se aseguró que todo maestro y alumno tuviera a su alcance una conexión de internet y un dispositivo adecuado para aprender. Además, se determinó la logística para transmitir un programa en línea que permitiera continuar con la excelencia educativa con diferenciación en el aula, acceso a maestros-guías y el apoyo emocional y social.

Nada reemplaza la necesidad de acercarnos y crear comunidad. Por ello, AIS se enfocó todos estos años en crear una comunidad por medio de sus proyectos, asambleas periódicas, sistema de trabajo en casa y actividades continuas de comunidad. Dada a esta cercanía, se ha logrado mantener la unidad durante la pandemia y post pandemia; con tecnología que permite ir más lejos y más rápido, pero de forma eficiente, en manos de profesionales educativos.

