AdoFinTech celebra Asamblea General Ordinaria y elige nueva Junta Directiva

República Dominicana. La Asociación Dominicana de Empresas de FinTech (AdoFinTech) celebró su Asamblea General Ordinaria bajo la modalidad virtual, dando la bienvenida a 28 nuevos miembros que se integran a la asociación, que ahora suma 95 entidades: 37 empresas Fintechs, 57 empresas aliadas y dos miembros honorarios.

Las FinTechs se definen como nuevos modelos de negocio que se apalancan de la tecnología (TIC) para transformar procesos, productos, y servicios financieros de la actividad tradicional, de forma costo-eficiente y orientada al cliente, promoviendo la inclusión financiera, social y el desarrollo del país.

Durante la asamblea, Manuel Grullón Hernández, Presidente de la asociación, presentó el informe de gestión, destacando los hitos alcanzados por la asociación durante el pasado año, como la publicación del Libro Blanco de la Firma Electrónica en República Dominicana, la concertación de alianzas importantes para promover el ecosistema Fintech en el país y la realización de más de 40 eventos sobre tecnología financiera y del sector de seguros (insurtech), dentro de los cuales se incluyen talleres de capacitación, webinars, mesas de trabajo, entre otros.

“En el contexto actual de retos y transformaciones, hemos podido afianzar en la sociedad dominicana la importancia de las Fintechs, la digitalización y las nuevas tecnologías para el desarrollo económico de nuestro país. Nos complace presentar los avances que hemos dado en el camino de afianzar nuestro fortalecimiento como institución y de construir un ecosistema Fintech en el país con fuertes cimientos y exposición internacional”, señaló Manuel Grullón Hernández, Presidente de AdoFinTech.

Adofintech es parte de la Alianza Fintech Iberoamérica, la mayor iniciativa de este tipo en la región, de la Iniciativa Fintech Centroamérica y del Programa del Bien Público Regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), conformado por las asociaciones Fintech y los organismos reguladores de varios países de la región de Latinamérica y el Caribe, denominada “FinTech LAC”. Desde estos espacios, la asociación trabaja por la integración

de las empresas de base tecnológica de la región y la consolidación de Iberoamérica, especialmente la región centroamericana, como foco importante de innovación tecnológica e inversión.

Durante la asamblea, se eligió una nueva Junta Directiva que iniciará su gestión a partir del 15 de enero del año 2021, por un período de dos años. Los integrantes de la Junta Directiva electa fueron juramentados por el actual Presidente, Manuel Grullón Hernández, quien celebró su compromiso de trabajar en conjunto durante los tres próximos meses para concluir con las actividades definidas dentro del plan estratégico.

ADOFINTECH informó que la nueva directiva estará compuesta por: Miguel Adames, Presidente (Mercofact, S.A.), Santiago Camarena, 1er Vicepresidente (Mercado Electrónico Dominicano), Alan Muñoz, 2do Vicepresidente (Finnovation Labs, S.R.L.), Ernesto Sánchez, Tesorero (Copel Retail Solutions, S.R.L.), Yan Piero Núñez Del Risco, Vicetesorero (Scotiabank), Natachú Domínguez, Secretaria (OMG, S.A.S), María Waleska Álvarez, Vicesecretaria (NAP Del Caribe Inc.), Samuel Ramírez, Vocal (Avance Capital Dominicana, Ltd), Gina Lovatón, Vocal (Voxel Caribe S.R.L.), Jorge Mancebo, Vocal (Avisor Technologies Caribe, S.R.L.), Salman Brache, Vocal (Rosente Group, S.R.L.), Fausto Pimentel, Vocal (Point Payments, S.R.L.) y Manuel Grullón Hernández, en calidad de Pasado Presidente (GCS Systems, Ltd).

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe