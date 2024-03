Respaldo de datos: ventajas de hacerlo en la nube

En un mundo cada vez más digital, el manejo de datos es una actividad vital. Cada día, millones de personas y empresas generan enormes cantidades de información que deben ser almacenadas y protegidas adecuadamente. Según datos de Statista, se estima que para 2025 el volumen global de datos llegará a los 175 zettabytes (ZB), lo que representa un aumento del 61% con respecto al año 2020.

Organizar regularmente la información que se quiere conservar es importante para asegurar de que se puedan encontrar fácilmente y que no se pierdan. “Gracias a la nube y las nuevas tecnologías las organizaciones pueden manejar grandes volúmenes de datos críticos para su operación. En este escenario es fundamental crear una estrategia de gestión y cuidado inteligente de los datos que incluya herramientas como el backup”, explicó Alfonso López, Gerente de Oracle Centroamérica.

Por eso, a propósito del Día Mundial del Backup, que se celebra el 31 de marzo, Oracle identifica los beneficios de proteger y respaldar los datos en la nube:

Costo de propiedad: permite eliminar diversas capas de costos generales. Ya no se requieren muchos de los costos directos, desde la adquisición de hardware hasta el almacenamiento adicional necesario para el escalado de los próximos años. Estos ahorros también benefician los costos indirectos, ya que se reduce todo el tiempo necesario para preparar el hardware, gestionar los datos o resolver problemas, ya que la responsabilidad de estas tareas, que antes correspondía a su personal de TI, ahora es del proveedor. Esto significa que rara vez se interrumpirá a TI para abordar problemas repentinos, lo que permite que el personal se concentre en tareas más generales e impulse la innovación.

Escalabilidad: Puesto que el almacenamiento en la nube se gestiona mediante un modelo de pago por consumo, la plataforma se diseñó para poder escalar rápidamente según las necesidades. Por el contrario, cuando las empresas confían en hardware local, los equipos de TI deben comprar, integrar y configurar hardware y almacenamiento adicional para escalar. Los proveedores de almacenamiento de archivos en la nube diseñaron su infraestructura para satisfacer las necesidades de clientes de todo tipo y tamaño, lo que significa que pueden adaptarse rápidamente si las necesidades de un cliente cambian con velocidad.

Alto rendimiento: la computación de alto rendimiento (HPC) es cada vez más habitual, ya que más empresas usan inteligencia artificial, aprendizaje automático, simulaciones de ingeniería y aplicaciones de creación de modelos financieros. Sin embargo, el rendimiento compartido del sistema de archivos de los clústeres con recursos informáticos suele ser una barrera para las simulaciones, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la creación de modelos complejos. Sin embargo, todas estas cargas de trabajo son compatibles con la configuración y especificaciones correctas. En el caso de Oracle, las cargas de trabajo de alto rendimiento (como la creación de modelos complejos) prosperan debido a que el almacenamiento de bloques está respaldado por recursos NVMe SSD y centros de datos con una arquitectura de red rápida y sencilla. El rendimiento del almacenamiento de bloques de Oracle también cuenta con el respaldo de un acuerdo de nivel de servicio (service level agreement, SLA) único.

‘‘Estamos en una etapa en la que hay tantos datos que no es posible almacenarlos en un Data Center, y es por esto por lo que la nube toma cada vez más un papel protagónico. Es fundamental comprender que ya no es concebible perder información; el crecimiento de los datos es exponencial, por lo tanto, las herramientas y soluciones tecnológicas para almacenarlos, no sólo deben ser disruptivas, deben ser accesibles y escalables como las nubes de última generación, que están construidas para crear ambientes de seguridad mucho más poderosos y responder ante cualquier amenaza’’, enfatizó el Gerente de Oracle.

