El papel de la realidad aumentada y la realidad virtual en la configuración de los PC gaming en 2024

Durante la mayor parte de una década, la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR) han sido estrellas en ascenso, ofreciendo a los entusiastas de los juegos una nueva dimensión en sus escapadas virtuales. Con PC de alto rendimiento y periféricos de última generación cada vez más accesibles, el escenario está preparado para una revolución de AR y VR, que está lista para redefinir los juegos en 2024 y más allá.

La realidad aumentada superpone contenido digital al mundo real, utilizando gafas o pantallas como interfaz. Asimismo, la realidad virtual sumerge al usuario en un entorno completamente simulado pero normalmente requiere unos auriculares y un equipo complementario. “Ambas tecnologías brindan interactividad e inmersión, y su confluencia con los juegos de PC marca una nueva era de posibilidades”, asegura Acer, un líder en el mercado de PC. Los juegos de realidad virtual y realidad aumentada descansan sobre los hombros de los gigantes que han allanado el camino para los avances tecnológicos, como gráficos de alta calidad, extensas bibliotecas de juegos y una comunidad que fomenta la modificación y la innovación.

Imagina un juego de rol en el que el entorno del usuario cambia según la hora del día o el clima exterior, algo posible gracias a la RA. Alternativamente, considera una simulación de realidad virtual de un sitio histórico, que brinda una experiencia educativa que es a la vez interactiva e informativa.

Se pueden ver destellos de la presencia generalizada de AR en juegos como Pokémon Go, que capturó la atención del mundo. Utilizando la realidad aumentada, los usuarios encontraron personajes y mazmorras en entornos del mundo real. La realidad virtual ha tenido juegos emblemáticos como Half-Life: Alyx y Beat Sabre que establecieron un nuevo estándar para la narración y la jugabilidad.

Impacto en la industria y la comunidad del juego

“La influencia de la realidad aumentada y la realidad virtual en la industria del juego es profunda y afecta todo, desde el desarrollo de juegos hasta la interacción de los jugadores y el campo en expansión de los deportes electrónicos.”, asegura la marca. “El desarrollo de juegos, por ejemplo, está cada vez más en sintonía con los requisitos de AR y VR, lo que genera más experiencias diseñadas específicamente para estas plataformas. Los jugadores de juegos de AR y VR suelen ser participantes activos en lugar de consumidores pasivos, lo que genera una comunidad más comprometida y leal”, explica. La escena de los juegos competitivos, o eSports, también está comenzando a explorar el potencial de estas tecnologías, ofreciendo a los espectadores un nivel completamente nuevo de interacción con los juegos que aman.

La ventaja más significativa de AR y VR es el nivel incomparable de inmersión que ofrecen. Con la realidad virtual, la línea entre la realidad y el juego se vuelve borrosa, a medida que los sentidos visuales y auditivos se integran en un mundo recién inventado. Para AR, su capacidad de combinar aspectos del juego con la vida real abre mundos dentro y fuera de tu hogar.

A pesar del entusiasmo que rodea a los juegos de realidad virtual, existen desventajas notables que la industria debe abordar. Un desafío importante es el problema del mareo por movimiento, comúnmente conocido como mareo por realidad virtual, que puede ocurrir cuando el cerebro recibe señales contradictorias de los ojos y el oído interno mientras navega en un entorno virtual. Además, se necesitan entornos más espaciosos para jugar juegos de realidad virtual de forma segura, lo que podría no ser factible para todos, lo que limita la accesibilidad.

Dando forma al futuro en 2024

El mundo de los videojuegos ya está viendo florecer las semillas de la realidad aumentada y la realidad virtual. En 2024, juegos como Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 y Resident Evil 4 VR aterrorizarán a los jugadores al darle vida a los escalofriantes horrores de Freddy Fazbear’s Pizza y Raccoon City en sus propios espacios físicos.

Mientras tanto, los fanáticos de Attack on Titan tendrán la oportunidad de emprender el vuelo y librar una guerra contra enemigos colosales en la experiencia de realidad virtual Attack on Titan VR: Unbreakable.

A medida que las tecnologías AR y VR maduran y se vuelven más accesibles, introducen mecánicas de juego y filosofías de diseño que se construyen desde cero teniendo en cuenta sus atributos. Una combinación de estrategia en tiempo real y AR podría ver mapas del campo de batalla proyectados en la mesa de tu sala con unidades y estructuras cobrando vida. Alternativamente, la realidad virtual podría revolucionar los juegos de disparos en primera persona al proporcionar un control y una conciencia espacial sin precedentes en un espacio tridimensional.El hardware juega un papel fundamental en el contexto del avance de las experiencias de juegos de realidad virtual. “Las máquinas robustas, con procesadores de alto rendimiento y potentes tarjetas gráficas, son los únicos candidatos adecuados para afrontar las demandas de los juegos de realidad virtual”, señala Acer.

A través de la convergencia de equipos de alta tecnología y diseño de juegos con visión de futuro, estamos entrando en una era en la que los límites de nuestra imaginación son las únicas barreras para los mundos que podemos crear y explorar. A medida que avanzamos, la pregunta no es si la RA y la RV darán forma al futuro de los juegos de PC, sino cómo moldearemos estas tecnologías para que se adapten a nuestras necesidades de juego en evolución. El siguiente nivel de juego acaba de comenzar y el llamado a la aventura te espera.

Fuente. ACER