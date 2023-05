Cada vez más personas sufren de caída de cabello debido al estrés

El estrés es una de las causas de la pérdida de cabello o alopecia nerviosa tanto en hombres como mujeres. Estudios indican que más del 70 % de los folículos pilosos de la cabeza se ven afectados por esta causa.

El 2020 año de la pandemia pasará a la historia por haber ocasionado que los niveles de estrés alcanzaran una cifra récord ya que el 40% de los adultos lo experimentaron, se trata del nivel más alto de los últimos 15 años, según el Índice Global de Emociones 2021 de Gallup. La encuesta detectó que el estrés aumentó en la mitad de los 116 países estudiados, dando el alarmante dato de que casi 190 millones de personas más en todo el mundo experimentaron un estrés significativo en ese año más que en otros.

Lamentablemente, aún muchos sufren los efectos de la factura que ese estrés les pasó y una de esos es la pérdida de cabello. Causa que se suma a otras como una dieta deficiente, falta de sueño, problemas de tiroides, déficit de hierro, infecciones, anemia, la edad, el exceso de tintes, problemas inmunológicos y el tratamiento con quimioterapia.

En Costa Rica ya hay una nueva fórmula que puede ayudar a estas personas. La Dra. Xinia Bonilla, quien es química y farmacéutica, con especialidad en productos naturales estuvo a cargo de la elaboración de este suplemento natural.

El suplemento alimenticio que se elaboró, bajo el nombre de Pantol y producido por Centroamericana de Comercio CENCO, incluye como componentes principales queratina y L cistina, la queratina es una proteína que tenemos desde que nacemos y que ayuda a formar los tejidos del cabello, las uñas y la capa externa de la piel, pero con el envejecimiento se va desgastando, lo que provoca que la piel se arrugue y manche y el pelo pierda fuerza, grosor y brillo.

La queratina tiene 15 moléculas o aminoácidos, entre ellos la L Cistina, encargada de llevar la sangre a los folículos pilosos, los saquitos donde nace cada pelo. Cuando se pierde la queratina y por ende este aminoácido, la sangre deja de llevar a los folículos oxígeno y nutrientes y estos se van perdiendo y se produce la calvicie. La L Cistina también protege los folículos de la oxidación.

Además, a la fórmula se añadió complejo de vitaminas b, éstas mezcladas con la L cistina evitan que la enzima 5-alfa reductasa, transforme la hormona testosterona en otra enzima llamada dihidrotestosterona, que, entre otras cosas, produce caída del cabello. Ella explicó que al inhibirse esta función y no cortarse el ciclo capilar, el cabello se hace más denso, toma brillo y crece.

“Encontramos que el mecanismo de acción de esta fórmula, que lleva queratina, L cistina, zinc, hierro, calcio, levadura de cerveza y complejo B, logra que en 2 o 3 meses una persona ´pueda recuperar su cabello, que tenga grosor y brillo, una piel con mejor apariencia y uñas fuertes. Hay mujeres que con 50 años solo usan su cabello corto porque lo tienen muy débil y áspero, pero, pensando también en ellas y todas las personas que sufren de caída de cabello, consumí horas en el laboratorio, en busca de la receta ideal”, dijo la dra. Xinia Bonilla.

A los únicos que Pantol no puede ayudar es a los que son calvos por genética, pues, según explicó la especialista, “la fórmula reconstruye y repara los folículos ya existentes, pero no puede producir nuevos. Donde haya folículos ahí crece pelo, pero muchos hombres por genética tienen partes de su cabeza solo con piel, no tienen estos conductos”, agregó.

Pantol ya se puede adquirir en farmacias y macrobióticas del país. La dra. Bonilla explicó que se distingue de otros productos naturales que venden para la caída del cabello, porque no solo tiene nutrientes, sino una compleja y basta composición con la cual se garantiza que va a frenar la caída de cabello y mejorarlo. De los productos de la medicina convencional, dice que se distingue porque contrario a algunos de ellos, no tiene efectos secundarios.

