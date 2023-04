12 hábitos para prevenir brotes de colitis ulcerosa y reducir posibilidades de un cáncer colorrectal

Los pacientes con colitis ulcerosa crónica (con una duración de ocho años o más) tienen un 30% más de posibilidades de padecer un cáncer colorrectal. Si bien no se puede evitar la aparición de la colitis ulcerosa (CU) ni tampoco curarla, las personas pueden poner en práctica diversas acciones para prevenir sus brotes y de cierta manera, disminuir el riesgo de desarrollar un cáncer.

La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal, que afecta la mucosa y submucosa del intestino grueso (colon y recto), por eso, practicar actividad física –de forma constante y de acuerdo con las posibilidades de cada persona- y mantener un peso saludable son dos de los primeros consejos que pueden aplicar este tipo de pacientes.

Evitar el sobrepeso y la obesidad viene de la mano de incluir en la dieta un alto contenido de frutas y verduras, así como disminuir la ingesta de alimentos con mucha fibra, grasosos o fritos y de bebidas alcohólicas, con cafeína y azucaradas. Otro de los hábitos importantes para los pacientes con colitis ulcerosa es mantener una buena hidratación, ya que una de las complicaciones de esta enfermedad es la deshidratación grave.

Adicionalmente, se les recomienda comer durante todo el día, en pocas cantidades y de forma más frecuente. Destaca la importancia de no saltarse el desayuno ni comer en exceso en las noches (durante la cena).

De acuerdo con el doctor Gastón Solano, líder médico de Inflamación e Inmunología de Pfizer Centroamérica y Caribe (CAC), se desconoce la causa exacta de la CU; sin embargo, se cree está relacionada con un mal funcionamiento del sistema inmune y con factores hereditarios, ya que es más común en personas con antecedentes familiares.

“Esta enfermedad suele iniciar antes de los 30 años, aunque también se dan casos en edades avanzadas (mayores de 60 años) y el riesgo acumulado de cáncer colorrectal también aumenta con respecto a su duración. En Pfizer, sabemos que cuando los síntomas de la CU se activan, llevar la vida diaria se torna más difícil, por eso le recomendamos a los pacientes trabajar en equipo con su médico para mantenerse en remisión -sin brotes-, durante el mayor tiempo posible, con base en el tratamiento indicado y la práctica de hábitos adicionales”, aseveró.

Conozca los síntomas de la CU

Pueden variar según la gravedad de la inflamación y dónde se produzca.

Sangrado rectal.

Diarrea constante, puede ser con pus o sangre.

Dolor en el recto y en el abdomen.

Necesidad urgente de defecar e incapacidad para hacerlo a pesar de esa urgencia.

Fiebre sin causa aparente.

Un factor común en muchas enfermedades y que se aconseja eliminar, tanto para reducir los brotes de CU como las posibilidades de desarrollar un cáncer -incluyendo el colorrectal-, es el hábito de fumar. Adicionalmente, no se les recomienda a estos pacientes ingerir medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (aspirinas u otros), ya que pueden causar graves efectos secundarios.

A quienes padecen colitis ulcerosa se les sugiere masticar bien los alimentos (comer despacio) y limitar la ingesta de aquellos con mucha fibra (semillas y maíz, incluyendo las palomitas), porque al no ser digeridos por el intestino delgado pueden causar diarrea.

La onceava recomendación va de la mano de lo importante que es controlar el estrés de la situación, ya que se pueden empeorar los síntomas. Para hacerlo, las personas pueden unirse a un grupo de apoyo, practicar yoga o meditación y conocer técnicas del manejo del estrés.

Un vistazo al cáncer colorrectal

Quienes padezcan colitis ulcerosa crónica no son los únicos en tener probabilidades de desarrollar un cáncer de colon y recto. Ese riesgo también lo tienen las personas con antecedentes familiares del tumor, con historial de pólipos en el colon, que padecen síndromes genéticos (como el de Lynch), son afrodescendientes o tengan obesidad.

“Algunos de los síntomas de la colitis ulcerosa se asemejan a los del cáncer colorrectal, por ejemplo, la sangre en heces, los dolores abdominales y la diarrea; sin embargo, en ocasiones, estos no aparecen al inicio. Por eso, los médicos recomiendan realizar pruebas de detección, a partir de los 45 años y hasta los 75 años -como el examen físico, una colonoscopía y otras pruebas de sangre-; el profesional de salud indicará qué tan frecuente debe el paciente hacerse los exámenes y cuáles son los necesarios a realizarse”, continuó el doctor Solano.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 2020, más de 1.9 millones de casos de cáncer colorrectal se diagnostican cada año, a nivel global. Su tratamiento dependerá de la edad, tipo de tumor y estadio, así como salud del paciente, y puede contemplar desde una cirugía hasta quimioterapia, radioterapia y terapias dirigidas; estas últimas, atacan principalmente a las células cancerosas causando menos daño a las normales.

Tratamientos efectivos para controlar la CU

Actualmente, los pacientes con colitis ulcerosa cuentan con tratamientos muy efectivos, que pueden controlar la enfermedad y hacer que la persona entre en remisión para mantenerla. Su modo de operar es disminuir la inflamación en la pared del colon y aliviar los síntomas de diarrea, dolor en el abdomen y el sangrado por el recto. En caso no se pueda lograr la remisión, el médico buscará reducir el impacto de la enfermedad para dar una mejor calidad de vida a la persona.

El enfoque de tratamiento para quienes padecen CU debe ser a la medida; es decir, de acuerdo con sus necesidades y no solamente contempla tratamiento mediante fármacos, sino también, un sin número de hábitos y estrategias que le permitirán a la persona tener una vida más llevadera.6 “Desde Pfizer, queremos decirle a los pacientes que no existen razones por las que no puedan hacer las cosas que hacían antes del diagnóstico; cada uno puede llevar una vida productiva, tomando sus medicamentos según prescritos y en conjunto con quienes le rodean”, concluyó el doctor Gastón Solano.

Fuente. Pfizer