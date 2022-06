Llegan a Panamá las primeras dosis del antiviral de Pfizer para ayudar a combatir el Covid-19

Tras la firma del acuerdo de suministro entre Pfizer y el Gobierno de Panamá, arribaron al país las primeras dosis de la terapia oral de COVID-19, PAXLOVID™ la que fue aprobada para uso de emergencia por el Ministerio de Salud de ese país. El tratamiento incluye Nirmatrelvir, un novedoso inhibidor de proteasa originado en los laboratorios de Pfizer, que fue diseñado específicamente para bloquear la actividad de la proteasa 3CL del SARS-CoV-2, enzima que el coronavirus necesita para lograr replicarse (reproducirse).

“Nos sentimos honrados de trabajar con el gobierno de Panamá para lograr nuestro objetivo compartido de abordar esta crisis de salud pública. Felicitamos al gobierno por su esfuerzo en la lucha contra el COVID-19 y su compromiso con los pacientes”, afirmó Bradley Silcox, Gerente General de Pfizer Centroamérica y el Caribe. “Las terapias orales como los inhibidores de la proteasa pueden ayudar a reducir el riesgo de progresar a una forma grave de la enfermedad o a la muerte en pacientes que contraen COVID-19. Por lo tanto, una opción de tratamiento oral puede ser una herramienta importante para ayudar a abordar el impacto global de la pandemia de COVID-19”.

Pfizer ha completado su ensayo de fase 2/3 EPIC-HR (Evaluación de la Inhibición de la Proteasa para COVID-19 en Pacientes de Alto Riesgo), que reclutó a adultos no hospitalizados de 18 años o más, con COVID-19 confirmado, que tuvieran un mayor riesgo de evolucionar a una enfermedad grave. Los datos muestran que PAXLOVID™ reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% (cuando es iniciado dentro de los tres días posteriores al inicio de los síntomas) y en un 88% (cuando es iniciado dentro del cuarto a quinto día posterior al inicio de los síntomas) en comparación con el placebo. Entre los individuos del grupo de tratamiento no hubo muertes. Al comparar los eventos adversos que surgieron del tratamiento entre PAXLOVID™ (23%) y el placebo (24%), la mayoría fueron de intensidad leve. Los datos fueron publicados en una revista de prestigio internacional: New England Journal of Medicine. Además, se están realizando ensayos clínicos adicionales de Fase 2/3 en adultos con riesgo estándar (es decir, personas con bajo riesgo de hospitalización o muerte) de evolucionar a una enfermedad grave.

Nuestro compromiso con el acceso equitativo

Pfizer se compromete a trabajar para lograr un acceso equitativo de PAXLOVID™ para todas las personas, con el objetivo de ofrecer terapias antivirales seguras y eficaces lo antes posible y a un precio asequible. Durante la pandemia, Pfizer ofrecerá su terapia oral a través de un enfoque de precios escalonados, dependiente de la autorización o aprobación de cada país y en función del nivel de ingresos de cada país, para promover la equidad de acceso en todo el mundo.

Pfizer continúa invirtiendo para respaldar la fabricación y distribución de PAXLOVID™, incluida la exploración de posibles opciones de contratos de fabricación. Como resultado de estos esfuerzos, Pfizer ha elevado sus proyecciones de producción de 80 millones a 120 millones de tratamientos para fines de 2022.

La compañía ha concretado acuerdos con varios países y ha iniciado conversaciones bilaterales con aproximadamente cien países de todo el mundo. Además, Pfizer ha firmado un acuerdo de licencia voluntaria con el Medicines Patent Pool (MPP) para su tratamiento oral para ayudar a expandir el acceso (en espera de la autorización o aprobación regulatoria de cada país) en 95 países de bajos y medianos ingresos, que representan aproximadamente el 53% de la población mundial.

