La vacuna contra el VPH, marca el camino en la prevención y aparición de cánceres y precánceres

El Virus del Papiloma Humano, es considerado la infección viral más frecuente que se transmite de persona a persona, a través del contacto directo con la piel durante la actividad sexual y que causa millones de nuevos casos a nivel mundial.

Desde el año 2006, la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. ha recomendado la vacuna contra el VPH para niños desde los 9 años hasta los adultos jóvenes de 25 años. Ahora, ha ampliado ese rango de edad hasta los 45 años.

La vacuna contra el VPH está diseñada para proteger contra el virus del papiloma humano, el virus principal responsable de causar el cáncer de cuello uterino, así como algunos otros tipos de cánceres o precanceres de transmisión sexual.

A continuación, la Dra. Adria Suarez Mora, de Cleveland Clinic, nos brinda un amplio panorama sobre el Virus del Papiloma Humano y la importancia de la vacunación para prevenir esta enfermedad.

¿Qué es el VPH?

R. El VPH, significa el Virus Papiloma Humano y es un virus que es transmitido sexualmente y es muy prevalente en la población, esto quiere decir que casi todos que hemos estado involucrados en actividades sexuales en algún momento de nuestra vida, vamos a estar expuesto al VPH o al Virus del Papiloma. Eso no quiere decir que esa infección va a seguir en nuestro cuerpo por siempre, la mayoría de las infecciones más del 80%, el cuerpo solo combate la infección, es en la minoría de las personas que tienen la infección que puede seguir y causar problemas en un futuro.

¿Qué tiempo puede pasar entre la relación sexual donde ocurre el contagio y que el examen del papiloma confirme que se ha contagiado la persona?

R. Buena pregunta, el virus papiloma no es como otras infecciones que son transmitidas sexualmente en la cual tenemos tratamientos u otras medidas para poder detectar la infección de manera temprana, este virus solamente hace efectos después de muchos años que la infección fue adquirida, porque no tenemos tratamientos para la infección, no es una prueba que de manera rutinaria en muchachos o jóvenes que son activos sexualmente, porque en sí en ese momento no importa si tienen la infección o no, debido a que la mayoría de esas infecciones el cuerpo sólo va a combatirla, como explique anteriormente, en las minorías de las personas en la cual la infección sigue activa, pueden pasar años o décadas desde que fue adquirida la infección para empezar a notar cambios y es detectado en una prueba como la prueba del Papanicolaou.

¿El VPH no es un único virus, que tipo de problemas de salud o cánceres causa la infección del VPH?

R. El VPH tiene diferentes tipos de virus bajo ese término, actualmente hemos identificado unos de alto riesgo que son algunas veces más de treinta, pero hay dos de muy alto riesgo y después siguen cerca de diez que hacen la otra parte de los tipos de alto riesgo, depende del tipo de virus es que podemos ver que problemas se pueden tener con esta infección.

Los tipos de virus de alto riesgo pueden causar canceres en el cuerpo, estos canceres pueden mayormente involucrar los tejidos del cuello del útero, vaginal o vulvar en el caso de las mujeres, el virus también puede ser contraído por hombres, en el caso de los hombres se puede llegar a tener cáncer o precanceres del pene, de igual forma el virus puede infectar otras áreas del cuerpo como la garganta o la boca, áreas que son muy parecidas y tejidos de piel pueden verse involucrados con el VPH.

Los otros tipos de virus que no son de altos riesgos para cáncer pueden causar condilomas u otros problemas en las áreas de las mujeres y los hombres que no tienen que ver con cáncer, pero son condiciones benignas que pueden ser tratadas.

¿El virus como tal genera algún tipo de sintomatología o molestias que pueden ser una señal de alarma?

R. Normalmente la infección en sí, no tiene síntomas desafortunadamente, solamente se presentan síntomas cuando el virus papiloma empieza a causar algunos tipos de problemas. Si se empiezan a notar condilomas, picazón o comezón entonces se puede determinar que son a causas del virus del papiloma. Igualmente, con los cánceres, el virus solo no nos va a presentar síntomas, pero cuando empieza a causar cambios en las células que pueden ser llegar a ser precanceres o cáncer de uno de esos órganos es en ese momento cuando empezamos a presentar síntomas.

¿Qué tan importante es la aplicación de las vacunas contra el VPH y por qué?

R. La aplicación de la vacuna contra el VPH es de vital importancia, la razón es muy simple, esta es una de las únicas vacunas que puede combatir todos esos cánceres que ya he descrito en mi campo como ginecóloga oncóloga, donde me especializo en cánceres de cuello del útero, vulvar y vaginal.

En mi campo, esta es la única manera de prevenir, no de tratar o de tratar de manera temprana, “es prevenir que nuestros niños tengan problemas con estos tipos de cánceres en un futuro”, no podemos decir esto de muchas vacunas, la vacuna contra el VPH, es muy efectiva y segura, la misma se ha constituido en una de las mejores maneras de combatir el cáncer de cuello uterino, que en muchas ocasiones es muy difícil de tratar.

¿Cuál es el nivel de defensas generado por la vacuna contra el VPH?

R. La vacuna es muy efectiva, pero es más efectiva si se aplica a una edad temprana, esto quiere decir que, si aplicamos la vacuna antes de que un niño o un adolescente sea expuesto al VPH por primera vez, es mucho más efectiva que si se aplica la vacuna después que haya estado expuesto, debido a que las defensas ya no serán iguales debido a la exposición y potencia del virus.

Si la aplicación de la vacuna se realiza antes de iniciar la vida sexual, es decir, antes de estar expuesto al virus por primera vez, la vacuna tendrá una efectividad de 97 a 100%, esto quiere decir que los niños y adolescentes nunca van a presentar problemas de cáncer o precanceres, causados por el Virus del Papiloma.

Si ya han estado expuesto de alguna forma a algún tipo de Virus de Papiloma, pero no a todos, la protección baja a un 50 o 60%, sigue siendo efectiva, pero es mucho más efectiva si se aplica a temprana edad.

¿A qué edad es recomendable vacunarse contra VPH?

R. Lo más recomendable es vacunar entre las edades de 11 a 12 años, pero se puede empezar desde los 9 años de edad, si no se tuvo la oportunidad de vacunarse en esa edad la misma puede ser colocada hasta los 25 años de edad, la vacuna es apta para niños, adolescentes y adultos jóvenes. Como explique anteriormente entre más temprano se inicie el proceso de vacunación contra el VPH, la persona contará con más protección debido a que la vacuna tendrá más efectividad.

En algunas personas sea mujer o hombre en condición de alto riesgo, es decir que tienen las defensas inmunes o bajas por cualquier razón y que están expuestos a padecer de VPH, se puede administrar la vacuna hasta los 45 años de edad, pero con la atenuante que la misma no será tan efectiva, pero puede brindar alguna protección contra algún tipo de VPH a la cual no se ha estado expuesto.

Algunos estudios han demostrado que en mujeres que padecen precanceres, la vacuna contra el VPH puede ayudar al sistema inmune a combatir estos y en un futuro ayudar a prevenir a que padezcan más precanceres.

¿Cómo afecta el VPH a los niños o hombres? ¿Es recomendable que ellos también se vacunen?

R. La vacuna contra el VPH es recomendada en ambos géneros (niños y niñas), por dos razones, la primera se debe a que los va a proteger contra la aparición de tipos de canceres que se puede estar expuestos como por ejemplo cáncer de pene, boca o garganta, segundo si vacunamos a niños y niñas nos protegemos unos a otros de transmitir el virus y tener problemas con el sexo opuesto.

¿Una mujer o hombre VPH positiva(o), ¿puede ser vacunada(o)?

R. Sí, no importa se ha estado expuesto o no en un pasado al virus del VPH, todavía se sabe que hay beneficios al ser vacunado, como hemos mencionado anteriormente hay diferentes tipos de VPH, aunque se haya estado expuesto a uno o dos tipos de virus podemos todavía proteger a esos hombres y mujeres de tener problemas con otros tipos de VPH, existen evidencias que se puede ayudar al sistema inmune a combatir al Virus del Papiloma Humano si se reactiva en el cuerpo. No importa se ha estado expuesto en el pasado al virus, si se está dentro del rango de las edades que es recomendable o si tiene problemas con el sistema inmune para poder combatir el Virus del Papiloma Humano y se encuentran entre los 25 y 45 años de edad todavía es recomendable vacunarse.

¿De qué manera se pueden contactar con un médico de Cleveland Clinic para asesorarse sobre este tema?

R. En Cleveland Clinic, contamos un grupo de ginecólogos para tratar este tipo de padecimiento, en mi caso soy ginecóloga oncóloga y siempre estoy disponible para consultas virtuales o presenciales para abordar estos temas. Sí existen problemas de problemas oncológicos, precanceres, canceres y mujeres en estado de alto riesgo, contamos con un grupo de ginecólogos generales y expertos en el tema quienes guiarán y recomendarán si la decisión de vacunar es una opción efectiva para la persona.

Fuente. Cleveland Clinic