El acceso a la Rehabilitación Visual en Guatemala: Un trabajo liderado por FUNDAL

Guatemala. Con el objetivo de concientizar e informar a la población guatemalteca sobre el tema de la baja visión, FUNDAL ofrecerá La semana del 16 al 19 de mayo, en horario de 6 a 7:15 pm, 4 Webinars gratuitos vía FBLive, tomando como referencia, temas de interés alineados para que un oftalmólogo, optómetra, maestro, padre de familia puedan detectar y referir a personas con baja visión.

Las Salas de Rehabilitación en Baja Visión de FUNDAL se inauguraron el 5 de marzo de 2020, en las cuales se han atendido a la fecha 239 personas, y se tiene proyectado atender a lo largo de este 2022 a 500 personas más, tanto en las salas de Guatemala, como en las de Quetzaltenango y Huehuetenango.

La Baja Visión es una pérdida en la capacidad visual que NO PUEDE CORREGIRSE con: lentes con la mayor graduación posible, lentes de contacto, medicamentos o alguna cirugía. Una persona con baja visión tiene resto visual, es decir, puede ver algo, pero no lo suficiente para hacer con total libertad actividades cotidianas como leer, escribir, reconocer rostros, movilizarse, etc.

La Odontóloga Aracely Pineda, usuaria de las salas, comenta: “Cuando me diagnosticaron glaucoma fue para mí una situación muy complicada ya que mi práctica profesional se vio limitada y lo que más me asustaba era la forma en que enfrentaría el futuro. Gracias a las terapias que recibí en Fundal he podido ser totalmente funcional y enfrentar de la mejor manera esta nueva etapa de mi vida”.

Las personas que desean recibir este servicio deben contar con una evaluación optométrica u oftalmológica previa, un diagnóstico médico de baja visión y ser referidos a FUNDAL para una rehabilitación visual. El donativo por consulta es de Q50, e incluye evaluaciones funcionales, revisión de lentes y refracciones, pruebas de posición de luz, color, intensidad y filtros orientados con luz. Si la persona necesita de alguna ayuda óptica, puede adquirirla en la sala por un valor accesible.

En la Sala de Guatemala se atiende los miércoles, jueves y viernes en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en Quetzaltenango el día de atención es el miércoles de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y la sede de Huehuetenango atiende el jueves de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

“Ha sido sumamente satisfactorio acompañar a personas que tienen una pérdida de visión por un traumatismo, por un accidente, caída o golpe fuerte. También aquellos que desarrollan alguna patología como Glaucoma durante el período de la adultez, esto requiere de mucha empatía, ya que son personas que tenían una visión funcional y de un día a otro la pierden parcial o totalmente. De igual forma, padres de familia que traen a sus bebés, y desde esa edad, a través de la intervención oportuna, podemos ver grandes avances en su desarrollo visual”. Comentó Marta María Sirín Rehabilitadora Visual de FUNDAL.

Para participar en los Webinars gratuitos, sólo deben ingresar al FB de FUNDAL, del 16 al 19 de mayo, en horario de 6 a 7:15 pm: https://www.facebook.com/FUNDALGT/?ti=as

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe