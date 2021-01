Un seguro de gastos médicos mayores puede prevenir endeudamiento y crisis económica en época de Covid-19

Guatemala. En tiempos de pandemia, es necesario evitar las crisis económicas hasta donde sea posible, especialmente si de salud se trata. Por esa razón, Unity Willis Towers Watson recomienda 3 medidas que se pueden tomar, en relación con la prevención de las finanzas familiares y personales.

En situaciones de normalidad es necesario evitar el agobio por el endeudamiento y procurar contar con un fondo para enfrentar cualquier emergencia o enfermedad. Sin embargo, con la crisis económica derivada por el Covid 19, esa necesidad es latente, por lo que se debe llevar un control estricto de las finanzas personales, ahorrar, evitar gastos innecesarios, porque cualquier persona es vulnerable de padecer del virus, con ese fin a continuación se comparten estás 3 medidas o consejos financieros:

1. Adquirir o renovar una póliza de gastos médicos mayores y verificar cobertura de Covid-19: Según estudios realizados por investigadores en Harvard, más del 60% de las quiebras familiares se derivan porque alguno de sus miembros pierde la salud y se disparan las cuentas de los gastos médicos.

Por ello, es importante que las personas conozcan acerca de los beneficios que otorgan los seguros de gastos médicos mayores, ya que algunas situaciones como las quiebras familiares y los grandes endeudamientos se deben a enfermedades con tratamientos de alto costo como el cáncer, lupus o accidentes que requieren de largos procedimientos médicos y las personas no cuentan con un seguro que les ayude a proteger su patrimonio.

Según María del Rosario Flores de Arango, representante de Unity Willis Towers Watson, en algunas oportunidades, las personas tienen un seguro con cobertura mínima y no cubre ciertas enfermedades, análisis, tratamientos u hospitalizaciones y esto no precisamente tiene que ver con el monto de la prima que se paga, sino con la asesoría que le brinde su corredor, quien debería poner en su conocimiento las distintas opciones de seguro, dentro de las que encontrará la que se ajuste a la medida de su necesidad y de su presupuesto. Y ahora con la pandemia, es importante que los asegurados consulten con su corredor para conocer políticas, procedimientos y nivel de cobertura; de esa forma si llegaran a padecer del virus estarán cubiertos y evitarán endeudamiento y crisis económica familiar.

2. Evitar en la medida de lo posible los gastos superfluos: en esta época no se había vivido una pandemia como la que se está atravesando, por lo que tanto las personas como las familias deben controlar sus finanzas, ya que los gastos innecesarios pueden evitarse y ese presupuesto destinarse para ahorrarlo y evitar de esa forma gastos hormiga.

Incluso si el tema de la salud es tan importante, se deben identificar los gastos estrictamente necesarios como, por ejemplo, si el médico no ha recomendado suplementos, vitaminas y medicamentos evite su compra o bien, si no ha tenido contacto con personas contagiadas del virus y no padece síntomas, no gaste en hacerse exámenes innecesarios, a menos que sea recomendación de su médico.

3. Crear un fondo de apoyo: se recomienda y es saludable para las finanzas que se cuente con dinero disponible, para emergencias de cualquier tipo y no solamente por tema de pandemia, ya que pueden surgir inconvenientes en el hogar o en los negocios y se tendrá ese fondo de ahorro e importante también tratar de diversificar los ingresos.

Con estas tres recomendaciones las personas individuales y las familias podrán evitar gastos innecesarios y estar cubiertos ante la necesidad de padecer del virus con una póliza de seguro de gastos médicos que cuente con la cobertura necesaria para tratarlo.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe