¿Qué son los marcadores tumorales?

Si usted tiene un riesgo alto de desarrollar cáncer, ya sea por sus antecedentes familiares u otras razones, las pruebas de marcadores tumorales vienen a convertirse en un aliado de detección temprana de esta enfermedad.

Los marcadores tumorales son sustancias que se encuentran en las células y que tienden a elevarse en respuesta a la posible existencia de cáncer o algunas otras afecciones no cancerosas. Debido a ello, Steffany Robles, microbióloga de Laboratorios Páez, recomienda que su interpretación no sea tomada a la ligera.

“Si bien estas son pruebas que nos ayudan a saber más sobre el cáncer, pueden salir elevados por otras circunstancias. Por ejemplo, el marcador que nos guía en relación al cáncer de ovario, algunas veces puede subir por embarazo, la menstruación, por quistes ováricos, endometriosis y fibromas, entre otros. Otro como el marcador que nos ayuda a sospechar de un cáncer de mama, puede elevarse por enfermedades en el hígado, lupus, tuberculosis u otras enfermedades en el seno”, explicó la especialista.

En relación al cáncer, las pruebas de marcadores tumorales permiten averiguar si un cáncer se ha diseminado, si un tratamiento está dando resultado o si el cáncer ha reaparecido después de haber terminado el tratamiento, así como para hacer pruebas de detección en personas con alto riesgo de cáncer.

Robles recordó que para desarrollar cáncer no hay una edad establecida. Por eso, su recomendación es iniciar chequeos que incluyan este tipo de pruebas a edades tempranas, sobre todo si existen antecedentes.

Estas pruebas no son invasivas y consisten en análisis de sangre que generalmente no requieren ningún preparativo especial. Sin embargo, la interpretación no puede ser tomada a la ligera y es de gran importancia que un médico sea quien interprete los resultados.

Uniéndose al llamado mundial de conciencia sobre el cáncer de mama, Laboratorios Páez ofrece un paquete de exámenes sobre marcadores tumorales a precio especial. La promoción incluye el antígeno CA-125 y HE4, relacionados al cáncer de ovario y el antígeno CA 15-3, relacionado al cáncer de mama.

Fuente. Laboratorios Páez