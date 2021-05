Profesionales en nutrición insisten en importancia de hábitos alimenticios saludables

En medio de la situación crítica que atraviesa actualmente el país debido a los picos de contagio y variaciones del SAR-Cov2, el Colegio de Profesionales en Nutrición (CPN) muestra su preocupación y hace un vehemente llamado a las personas para que refuercen una alimentación saludable.

Si bien es cierto, la alimentación no puede prevenir ni curar directamente el virus, lo que comemos y bebemos puede afectar a la capacidad de nuestro organismo para combatir las infecciones y para recuperarse de ellas.

La Dra. Alejandra Irola, representante del CPN asegura que “los estudios científicos son contundentes; “nos indican que una adecuada alimentación, alta en antioxidantes, vitaminas y minerales es fundamental tanto para una persona que ya haya tenido COVID y esté en recuperación como para personas que no hayan tenido la enfermedad”.

La función del sistema inmunológico es compleja y existen diferentes causas para su debilitamiento, por lo que no se puede afirmar que solamente comiendo sano se va a tener un sistema inmunológico óptimo, existe un conjunto de factores que inciden tanto positiva (comida saludable, ejercicio) como negativamente (estrés, comida rápida, tabaco, alcohol), por lo que las afecciones son multicausales.

La suplementación solo se debe realizar bajo recomendación del profesional en nutrición. Cuando hablamos del sistema inmunológico, nos referimos a una modulación de este sistema que nos va a dar los diferentes nutrientes como la vitamina C, D y los minerales como magnesio, potasio, zinc, contenidos en los alimentos.

La recomendación siempre es una alimentación variada en vegetales y frutas de todos los colores y aumentar el consumo de fibra para tener un sistema digestivo saludable, lo que permitirá que el sistema inmunológico funcione mucho mejor y se evite así, enfermedades como estreñimiento o diarrea.

En cuanto a la alta tendencia de contagio entre jóvenes que se ha presentado en esta etapa, los profesionales en nutrición expresan una especial preocupación, debido a que muchos de ellos no tienen hábitos de alimentación saludables y esto puede complicar la afectación.

“Muchos jóvenes no desayunan, no consumen alimentos saludables y entonces eso agrava la situación, al no estar el organismo bien nutrido. La recomendación es alimentarse saludablemente y tener el sistema digestivo en forma óptima, de manera que si se contagian no caigan en gravedad, además por supuesto del distanciamiento y todas las medidas de higiene pertinentes”, agrega la Dra. Irola.

Por otra parte, el CPN recuerda que una vez que la persona se ha contagiado se debe prever una deshidratación, por lo que es importante que las personas se estén hidratando adecuadamente e incluir cinco porciones de vegetales al día. Los frijoles, garbanzos y lentejas son alimentos esenciales, además de eliminar los alimentos con calorías vacías como la repostería o bebidas con alto índice calórico y sustituirlas con refrescos naturales y endulzarlos moderadamente.

Si la persona no tiene COVID lo más importantes es seguir cuidándose. En caso de contagio, los alimentos le pueden fortalecer y ayudar a tener efectos secundarios menos graves.

Se recomienda un estilo de vida saludable que incluye:

Ejercicio

Alimentación saludable

Disminución del estrés

Distanciamiento

“Hacemos un llamado para que las personas se cuiden y tengan hábitos saludables y cuando estén en un grupo, es fundamental que mantengan el distanciamiento y no compartan alimentos”, asevera la representante del CPN.

Fuente. CPN