Refrigerios inteligentes: aumente su Coeficiente Intelectual de la nutrición

La buena noticia: casi el 90% de los consumidores lee los rótulos nutricionales. La mala noticia: las personas no siempre entienden los términos nutricionales importantes en los rótulos. El CI de nutrición es crítico para promover hábitos de alimentación saludables y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Por ejemplo, según la Fundación del Concejo Internacional de Información Alimentaria (IFIC), casi dos de cada tres personas oyeron hablar de densidad de nutrientes, pero muy pocas pueden explicar qué significa. Y si bien muchos consumidores ahora entienden que es vital incorporar proteínas a las comidas, cuando se trata de los refrigerios son menos exigentes con las proteínas.

En primer lugar, analicemos por qué las proteínas son críticas para la dieta diaria. Las proteínas son macronutrientes esenciales que ayudan a mantener nuestro sistema inmune y a desarrollar los músculos, los huesos, la piel y el cabello. Si no consumimos las cantidades adecuadas de proteínas, corremos el riesgo de perder estas funciones esenciales. Eventualmente, esto podría causar problemas, tales como la pérdida de masa muscular, falta de desarrollo, debilitamiento de la función cardíaca y pulmonar y hasta la muerte. La evidencia disponible indica que la calidad de las proteínas (o del “paquete” de proteínas), más que la cantidad de proteínas, es lo que probablemente marque la diferencia en nuestra salud.

La densidad de nutrientes es la medida de la nutrición que aporta cada porción o cada caloría ingerida y es vital para lograr una dieta saludable. Al elegir entre dos productos alimenticios con la misma cantidad de calorías, una opción alimentaria puede brindar al organismo las proteínas, fibra, grasas saludables, vitaminas y minerales que necesita a diario, mientras que la otra opción puede ofrecer calorías vacías procedentes del azúcar y las grasas saturadas sin ningún otro beneficio nutricional significativo.

A menudo los refrigerios tienen mala fama porque muchas opciones contienen demasiada azúcar y grasas saturadas o exceso de sal. Y la industria de alimentos respondió a este desafío con innumerables refrigerios “bajos en azúcar” y “bajos en sodio”, pero eso no implica mayores beneficios nutricionales. La próxima evolución en la búsqueda de refrigerios superiores apareció con las alternativas con proteínas. Sin embargo, si bien las proteínas son buenas, no todos los refrigerios proteicos son elaborados de la misma forma y es posible que los consumidores opten por una solución alimenticia que suena saludable pero, en realidad, no lo es.

Uno de los desafíos para encontrar refrigerios con alto contenido de nutrientes es que, hasta hace poco, los profesionales de la salud o los fabricantes de alimentos no tenían herramientas disponibles para determinar la densidad de nutrientes de los refrigerios proteicos. Junto a un equipo de Herbalife Nutrition creamos un índice para identificar el perfil integral de los refrigerios con alto contenido proteico. Los resultados fueron esclarecedores para los consumidores que buscan refrigerios que calmen el hambre, pero que también satisfagan su necesidad de refrigerios proteicos de calidad.

Nuestro estudio, titulado “Índice de alimentos modificados con alto contenido nutricional para evaluar la densidad de nutrientes de los alimentos y refrigerios proteicos” [A Modified Nutrition Rich Food Index to Assess Nutrient Density of Protein Foods and Snacks] y presentado en la asamblea anual del mes pasado de la Sociedad Americana de Nutrición, demostró que los refrigerios con vitaminas A y D, calcio y fibra son una buena fuente de proteínas. Al mismo tiempo, los consumidores también deben buscar productos con bajo contenido de grasas saturadas, azúcar y sodio. Respecto de la cantidad de calorías, un refrigerio saludable debe tener 100-150 calorías para calmar el hambre y mantener la saciedad hasta la próxima comida. Entonces, la próxima vez que tome un yogur, un batido o una barrita proteica, no considere solamente las calorías, sino también las vitaminas y fibra para aumentar sus opciones de alimentos saludables y elevar su CI de refrigerios.

Fuente. Herbalife Nutrition