Presión arterial alta durante el embarazo podría significar peores sofocos en la menopausia

Las mujeres con antecedentes de trastornos hipertensivos durante el embarazo son más propensas a sufrir síntomas molestos en la menopausia, como sofocos y sudores nocturnos, según un estudio publicado en Menopause: The Journal of the North American Menopause Society (Menopausia: la revista de la Sociedad Norteamericana de Menopausia).

“Como es sabido, las mujeres con presión arterial alta durante el embarazo y quienes sufren síntomas menopáusicos, como sofocos y sudores nocturnos, corren más riesgo para enfermedades cardíacas. El presente estudio descubrió que las mujeres que sufren de presión arterial alta durante el embarazo tienen mucha más propensión a padecer síntomas molestos durante la menopausia, como sofocos y sudores nocturnos”, comenta la Dra. Stephanie Faubion, autora principal del estudio. La Dra. Faubion es la directora “Penny y Bill George” del Centro para Salud Femenina en Mayo Clinic.

Los investigadores analizaron los expedientes médicos de 2,684 mujeres, cuyas edades eran de 40 a 65 años y quienes consultaron sobre menopausia o salud sexual en las clínicas para salud femenina de Mayo Clinic en Rochester (Minnesota) y de Mayo Clinic en Scottsdale (Arizona), entre mayo de 2015 y septiembre de 2019. Todas las participantes del estudio llenaron un cuestionario respecto a los síntomas de la menopausia y sus efectos sobre la calidad de vida. Las participantes del estudio también llenaron cuestionarios que documentaban si habían sufrido trastornos hipertensivos durante el embarazo, como preeclampsia o hipertensión gestacional.

Los investigadores descubrieron una relación importante entre las mujeres con antecedentes de trastornos hipertensivos durante el embarazo y el informe de síntomas molestos durante la menopausia. Las mujeres con antecedentes de presión arterial alta que recibieron terapia hormonal también informaron más síntomas menopáusicos que quienes carecían de antecedentes de trastornos hipertensivos durante el embarazo.

La Dra. Faubion señala que es necesario investigar más para entender por qué existe esta conexión entre trastornos hipertensivos durante el embarazo y síntomas más fuertes en la menopausia. Sin embargo, lo que sí queda claro es que los médicos deben esforzarse más por controlar después del parto a las mujeres que sufren de presión arterial alta durante el embarazo.

“Se sabe que los proveedores de atención médica no suelen esforzarse por identificar ni dar seguimiento a las mujeres con antecedentes de trastornos hipertensivos durante el embarazo, pese a estar conscientes de que corren más riesgo para enfermedades cardíacas. Este estudio es otro recordatorio de que esas mujeres son diferentes y de que es importante no solamente instruirlas respecto a lo que podrían experimentar durante la menopausia, sino también acerca de someterse habitualmente a exámenes de detección y recibir asesoramiento para reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas”, añade la Dra. Faubion.

Otros autores del estudio, todos pertenecientes a Mayo Clinic, son los siguientes: la Dra. Amanda King, la Dra. Andrea Kattah, la Dra. Carole Kuhle, la Dra. Richa Sood, la Dra. Juliana Kling, la Dra. Kristin Mara y la Dra. Etka Kapoor.

Fuente. Mayo Clinic