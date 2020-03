Preguntas frecuentes sobre el coronavirus

COVID-19 es una situación emergente y de rápida evolución. Cleveland Clinic está trabajando con socios de salud pública en todos los niveles y continuará proporcionando información actualizada a medida que esté disponible.

¿Qué es COVID-19?

COVID-19 es una cepa de virus identificada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, China, que se ha propagado en personas desde diciembre de 2019.

Los expertos en salud están monitoreando de cerca la situación porque se sabe poco sobre este nuevo virus que tiene el potencial de causar enfermedades graves y neumonía en algunas personas.

¿Cómo se propaga COVID-19 y cuáles son los síntomas?

COVID-19 se transmite principalmente a través de gotículas respiratorias. Eso significa que, para infectarse, debe estar a menos de dos metros de alguien que es contagioso.

Es posible contagiarse al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego tocando su boca, nariz o posiblemente ojos. Los síntomas de COVID-19 aparecen entre dos y 14 días después de la exposición al virus e incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar.

¿Cuánto tiempo tardan en aparecer los síntomas del COVID-19?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) creen que los síntomas del COVID-19 pueden aparecer en tan solo dos días o hasta 14 días después de la exposición.

¿Cómo se trata el COVID-19?

Actualmente no existe un medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para el COVID-19. Las personas infectadas con este virus deben recibir atención de apoyo, como reposo, líquidos y control de la fiebre, para ayudar a aliviar los síntomas. Para casos graves, el tratamiento debe incluir atención médica para apoyar las funciones vitales de órganos.

Prevención

¿Hay una vacuna?

Actualmente, no hay vacuna disponible.

¿Cómo puedo protegerme mejor?

Practique lo siguiente:

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 15 a 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos con al menos 60% de alcohol.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos.

Evite el contacto cercano (a menos de 2 metros) con personas enfermas.

Quédese en casa cuando esté enfermo.

Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura.

Los limpiadores y toallitas son efectivos para limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

Estamos en la temporada de la gripe y las enfermedades respiratorias, por lo que los CDC recomiendan vacunarse, tomar medidas preventivas diarias para detener la propagación de gérmenes y tomar antivirales para la gripe si se prescriben.

¿Las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave con COVID-19?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que aún no se sabe si las mujeres embarazadas son más susceptibles a contraer COVID-19 o si tienen síntomas más graves, en comparación con las personas de edad y estado de salud similares, que no están embarazadas. Sin embargo, sigue siendo importante que las mujeres embarazadas se protejan de las enfermedades. Las recomendaciones son:

Lávese las manos con frecuencia. Seguramente ha escuchado este consejo una y otra vez, pero por una buena razón. Limpiar sus manos realmente puede detener el virus en su camino.

Practique el distanciamiento social. Mantenga una distancia de dos metros de otras personas, y evite grupos de más de 10 personas.

Vacúnese contra la gripe. No lo protegerá contra COVID-19, pero reducirá su riesgo de contraer la gripe u otra enfermedad respiratoria que puede causar complicaciones a las futuras mamás.

Aproveche la tecnología. Siempre que sea posible, considere las visitas prenatales virtuales en lugar de las citas en persona. Pasar menos tiempo en la sala de espera y en el consultorio del médico podría reducir el riesgo de contraer el virus. Sin embargo, algunas visitas importantes de atención prenatal aún deberán realizarse en persona, como ultrasonidos, pruebas fetales y algunos análisis de sangre.

Llame a su médico si está tosiendo. Si desarrolla síntomas similares a los de la gripe, como tos, fiebre, secreción nasal o falta de aliento, comuníquese con su médico por teléfono o por visita virtual. El médico determinará si debe hacerse la prueba del coronavirus y cuáles deben ser sus próximos pasos.

¿Pueden las mujeres embarazadas con COVID-19 transmitir el virus a su feto o recién nacido?

Actualmente no hay estudios que muestren evidencia de que el virus pueda transmitirse de la madre al feto antes del parto. Un informe en la revista médica The Lancet examinó, en China, a nueve mujeres en su tercer trimestre de embarazo con neumonía causada por COVID-19. Ninguna de las madres desarrolló una enfermedad grave. Dos bebés mostraron algunos signos de angustia, pero los nueve bebés nacieron sanos y dieron negativo para el coronavirus.

¿COVID-19 tiene un impacto diferente en las mujeres en su primer trimestre en comparación con su segundo o tercer trimestre?

El estudio Lancet observó a nueve mujeres embarazadas que tenían COVID-19 durante su tercer trimestre. Los médicos aún no están seguros de cómo la enfermedad podría afectar a las mujeres y a los bebés durante el primer trimestre de embarazo. No obstante, las fiebres altas al comienzo del embarazo pueden aumentar el riesgo de algunos defectos de nacimiento, sin embargo, se sabe poco sobre cómo este virus afecta a las mujeres embarazadas.

Tengo una enfermedad crónica que me pone en alto riesgo. ¿Cómo puedo protegerme mejor?

El coronavirus que causa COVID-19 es nuevo, por lo que aún no entendemos exactamente cómo afecta a grupos específicos de personas de alto riesgo. Los grupos más susceptibles a complicaciones graves de COVID-19 incluyen a personas que:

Son mayores de 65 años.

Tienen cáncer.

Tienen hipertensión.

Padecen de enfermedad pulmonar.

Tienen diabetes.

Padecen de enfermedades cardíacas.

Tienen otra afección que compromete el sistema inmunitario.

Están tomando medicamentos que inhiben el sistema inmunitario.

¿Debo usar una mascarilla? ¿Eso ayudará a protegerme?

Si está enfermo: debe usar una máscara facial cuando esté cerca de otras personas (por ejemplo, compartiendo una habitación o vehículo) y antes de ingresar al consultorio de un proveedor de atención médica. Si no puede usar una máscara facial (por ejemplo, porque le causa problemas para respirar), entonces debe hacer todo lo posible para cubrir la tos y los estornudos. Las personas que lo cuidan deben usar una máscara facial si entran a la habitación.

Si no está enfermo: no necesita usar una máscara facial a menos que esté cuidando a una persona enferma (y no puede usar una máscara facial). Las máscaras faciales pueden ser escasas y deben guardarse para los proveedores de salud.

Fuente. Cleveland Clinic