¿Por qué debo tomar vitaminas?

La palabra vitamina fue acuñada por él bioquímico polaco Casimir Funk en 1912, pensando que se trataba de compuestos que contenían aminas, es decir, sustancias derivadas del amoníaco (considerado en ese entonces clave para la vida), las llamó con la palabra latina vita ‘vida’ unida a amin ‘amina’, que dio en alemán: Vitamin.

¿Por qué y qué son las vitaminas?

Son sustancias orgánicas necesarias para la vida. Son esenciales para el funcionamiento normal de nuestro cuerpo y salvo algunas excepciones, no pueden ser fabricadas o sintetizadas internamente. Son necesarias para nuestro crecimiento, vitalidad, defensas y bienestar general, se encuentran en cantidades pequeñísimas en todos los alimentos, de los cuales debemos obtenerlas o de suplementos.

Debe tomarse en cuenta que los suplementos (capsulas, polvos, tabletas) son sustancias alimenticias. Y tienen por objetivo fortalecer la nutrición y apoyar el mantenimiento de la buena salud. Es imposible mantener la vida sin todas las vitaminas necesarias

Para comprender su funcionamiento es válido hacer la analogía de que nuestro cuerpo es como el motor de un carro y las candelas o bujías son las vitaminas, son la chispa que nos permite combustionar nuestras fuentes de energía (alimentos) y dar lugar a la movilización de todos nuestros procesos vitales. Es importante mencionar que las vitaminas, por sí mismas, no son pastillas vigorizantes, no aportan calorías por lo tanto no son substitutos de comidas, no cambian nuestro peso, son un complemento a una mejor alimentación.

¿Para quiénes son las vitaminas?

Tradicionalmente se piensan que deberían consumirlas niños y adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores, sin embargo, todas las personas que consuman comida recalentada las requieren ya que por el recalentado se pierden las vitaminas A, B y C. Según el Dr. Daniel Quigley, autor de “La Desnutrición Nacional” (National Malnutrition):

“Todas las personas que hayan consumido azúcar, harina refinada o comida enlatada tiene algún déficit y/o desaprovechamiento de las vitaminas, ya que por ejemplo, las harinas refinadas se les extraen sus vitaminas, quedando probable y únicamente con un proceso de enriquecimiento donde se sustituyen 22 nutrientes naturales por algunas Vitaminas del Complejo B, Vitamina D, calcio y probablemente hierro o zinc”.

Entonces, se habla de que actualmente las personas son más conscientes de la necesidad de un estilo de vida sano que incluya mejor alimentación y actividad física, porque sabemos también que nuestro estilo de vida implica que estamos sometidos diariamente a altas cargas de estrés y por ello se hace necesario proveerle al cuerpo todas las herramientas nutricionales para el mejor mantenimiento de la salud y el mejor desempeño.

Diversos profesionales de la salud, atletas y entrenadores son parte de equipos multidisciplinarios que formulan con ciencia y naturales los diversos productos para cumplir los requerimientos incluso en condiciones de mayor exigencia, soportados con estudios clínicos especialmente para eficacia y seguridad.

Parte de lo que hace diferente a GNC es que pueden encontrarse formulaciones que cazan con objetivos específicos o con necesidades de género y edad.

Como las líneas Men y Womens Ultra Mega son las formulaciones multivitamínicas para hombres y mujeres con mayor exigencia, sea por el propósito o por sus requerimientos al alcanzar ciertos cambios que por ejemplo la edad va generando.

¿Qué hace a estas formulas especiales?

Brindan soporte a todo el organismo y en especial a:

Metabolismo, energía y concentración

Combustible muscular y recuperación

Soporte a las articulaciones

Alta concentración de antioxidantes como la Vitamina C, E y Selenio, que apoya el sistema inmune y las funciones de defensa del cuerpo

Doble concentración de Vitamina D que se ha descubierto sus funciones más allá de ayudar en los huesos, participa en el sistema inmune, función cardiovascular y la salud digestiva.

Vitaminas B para el aprovechamiento de la energía (metabolismo, glucosa) y soporte al sistema nervioso

Apoyo y recuperación

En el caso de la versión Mega Men Sport: proporciona aminoácidos esenciales llamados de cadena ramificada, los cuales ayudan a preservar las reservas de glucógeno muscular y reducir la cantidad de degradación de las proteínas durante el ejercicio intenso o moderado.

Cuenta con una mezcla de ingredientes entre ellos Turmeric, que apoya a mantener las articulaciones sanas. Además aportan colágeno y ácido hialurónico (HA), un importante componente estructural de los tejidos corporales, incluyendo los líquidos que rodean las articulaciones y el colágeno.

Protección antioxidante

Contiene una mezcla superior de antioxidantes como el selenio, vitamina C y vitamina E para ayudar en el apoyo a la inmunidad del cuerpo y la luteína para nutrir y cuidar la salud ocular.

Women´s Ultra Mega hace énfasis en nutrientes especiales para mujeres como el Hierro y el Calcio, así como ingredientes soporte a la piel, pelo y uñas.

Optimo aprovechamiento de los ingredientes

Sus cápsulas de liberación lenta proporcionan una liberación gradual de nutrientes vitales lo que permite un óptimo aprovechamiento de la formula. Toda la calidad GNC libre de colores artificiales, no contiene trigo, gluten, levadura o derivados lácteos, haciéndola una formula muy amigable en personas alérgicas o sensibles a nivel alimenticio.

Fuente: GNC