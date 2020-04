Plasma de sobrevivientes de Covid-19 da buen resultado en enfermos graves

México. Dos equipos de médicos que trabajaban en sus respectivos hospitales de China dieron plasma rico en anticuerpos a 15 pacientes gravemente enfermos de Covid-19. Se registraron mejoras sorprendentes en muchos de ellos.

Por otro lado, en un estudio piloto, galenos de Wuhan dieron “plasma convaleciente” a 10 pacientes graves y descubrieron que los niveles del virus en sus cuerpos disminuyeron rápidamente. En tres días, los médicos vieron mejoras en los síntomas de los pacientes, que van desde dificultad para respirar y dolores en el pecho hasta fiebre y tos. Según reportó The Guardian.

Xiaoming Yang, del Centro Nacional de Investigación de Tecnología de Ingeniería para Vacunas Combinadas en Wuhan, describió el tratamiento como una “opción de rescate prometedora” para pacientes graves, pero advirtió que se necesitaba un ensayo aleatorizado más grande para confirmar los hallazgos, según su estudio publicado en la revista Proceedings, de la Academia Nacional de Ciencias.

Otro equipo de médicos, dirigido por Lei Liu, del hospital Shenzhen Third People, dio plasma convaleciente a cinco pacientes en estado crítico. Todos mostraron síntomas de mejoría después de las infusiones y en 10 días, tres pudieron salir de los respiradores que los habían mantenido vivos, según un informe preliminar en el Journal of the American Medical Association.

Los hallazgos generan esperanzas de que la sangre donada de pacientes recuperados recientemente podría ser utilizada para fortalecer el sistema inmunológico de las personas más vulnerables y ayudarles a combatir la infección. Pero con sólo un pequeño número de pacientes tratados hasta ahora es imposible saber cuánto beneficio aporta realmente el tratamiento.

Los tratamientos plasmáticos convalecientes se remontan a antes de la pandemia de gripe española de 1918. Se basan en que las personas que se han recuperado de una infección viral tienen anticuerpos en la sangre que pueden detectar y destruir rápidamente el virus la próxima vez que ataca.

Estudios en Monterrey

La Secretaría de Salud de Nuevo León y el Hospital San José del Tecnológico de Monterrey trabajan en ese procedimiento, llamado plasmaféresis, que aún se encuentra en protocolo de investigación y que proviene de los médicos chinos.

Llamada también terapia de “suero convaleciente”, se trata de plasma donado por los sobrevivientes del mal, para transfundirlo a pacientes en estado crítico con la finalidad de lograr una mejoría.

TecSalud (Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey) explicó que una vez que una persona adquiere el coronavirus, su cuerpo comienza a producir anticuerpos para combatirlo. Al recuperarse, esos anticuerpos flotan en la parte líquida de la sangre, es decir el plasma, durante meses, incluso años.

“Dichos anticuerpos podrían tener un efecto benéfico en enfermos. Una vez que se han recuperado tienen la posibilidad de donar una parte de su sangre que potencialmente beneficiaría a un enfermo de Covid-19”, reiteró TecSalud.

El procedimiento es realizado en el banco de sangre del Hospital San José, ubicado en este municipio.

Alertan sobre afecciones cutáneas

Por otra parte, en París, dermatólogos en Francia alertaron este miércoles al público y a los médicos sobre “manifestaciones cutáneas” asociadas al coronavirus.

En un comunicado, la Unión de Dermatólogos de Francia (SNDV) informó que creó un “grupo WhatsApp de más de 400 de estos especialistas” que notaron “lesiones cutáneas” que pueden estar asociadas a síntomas de Covid-19.

Los problemas cutáneos notados van desde “la aparición súbita de rojeces persistentes y a veces dolorosas a urticaria pasajera”, detalló la SNDV. Consideró importante consultar con un especialista.

“El análisis de los casos reportados al SNDV muestra que estas manifestaciones pueden estar asociadas” al coronavirus, afirmaron.

“Alertamos a la población y a los médicos para detectar a esos pacientes potencialmente contagiosos lo más pronto posible”, añadieron.

Jérôme Salomon, director general de Salud de Francia, se mantuvo evasivo acerca del tema.

“No, que yo sepa”, respondió a la pregunta de si ciertos problemas dermatológicos, como la urticaria, podían considerarse nuevos signos de la enfermedad.

“Pero como saben, estamos aprendiendo sobre este virus todos los días y algunas personas describen formas que no se conocían. Pero sobre este aspecto dermatológico no he visto ninguna publicación”, sostuvo.

Fuente. jornada.com.mx