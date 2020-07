Los pacientes con mieloma múltiple hoy tienen más opciones de tratamiento

Janssen, el grupo de compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson, anunció que el tratamiento DARZALEX® (Daratumumab) disponible en Guatemala, ahora cuenta con dos nuevas indicaciones aprobadas para pacientes que aún no han recibido tratamiento para la enfermedad. La primera es para pacientes que no son elegibles para el trasplante de células madre que consiste en el uso de Daratumumab en combinación con Lenalidomida y Dexametasona, el cual fue identificado gracias al estudio MAIA. La segunda nueva indicación también es para pacientes sin tratamiento previo, que sí son elegibles para trasplante de células madre y que fue identificado gracias al estudio CASSIOPEIA. Estas nuevas aprobaciones complementan las otras indicaciones de Daratumumab, un tratamiento que ofrece a los pacientes altos índices de respuesta profundas y más tiempo de vida con calidad.

El estudio científico de fase 3 MAIA evaluó la seguridad y eficacia de Daratumumab en conjunto con lenalidomida y dexamethasona en los cuales se demostró una reducción en la progresión de la enfermedad o muerte en un 44%, aumentando significativamente los tiempos de sobrevivencia de los pacientes tratados.

El mieloma múltiple es el segundo tipo de cáncer hematológico más común y es incurable. Cifras importantes en la región nos alertan que, del 2012 al 2019 los casos de mieloma múltiple en Panamá han incrementado un 173%, en República Dominicana un 153%, en Guatemala un 290% y en Costa Rica un 338%. En Centro América y el Caribe hay aproximadamente 2,700 casos de mieloma múltiple. Esta condición es compleja de tratar, dado que un gran número de pacientes se vuelven resistentes al tratamiento y, como consecuencia, suelen volver a ser diagnosticados después de un tiempo.

“Como el mieloma múltiple puede volverse más complejo en cada recaída, es importante seleccionar una terapia inicial eficaz”, mencionó Saad Usmani, M.D., FACP, Departamento de Hematología y Desórdenes de la Sangre, Levine Cancer Institute / Carolinas HealthCare System, y líder investigador del estudio MAIA. “Daratumumab ofrece una importante opción de tratamiento de primera línea para esta población de pacientes”.

Además de reducir el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 44%, el estudio MAIA también evidenció que la combinación de Daratumumab con la terapia con lenalidomida y dexamethasona, tuvo mejores respuestas en comparación con la terapia estándar. Estos resultados incluyen el aumento de la tasa de respuesta global a 93% vs. 82% solo con la terapia estándar, y una respuesta completa o mayor de casi el doble respectivamente (50% vs. 27%). Asimismo, 29% de los pacientes consiguió alcanzar enfermedad mínima residual negativa, tres veces más de lo que podían alcanzar recibiendo la terapia estándar, lo que indica que no presentaron células malignas detectables luego del tratamiento, demostrando que su remisión será más duradera.

Por su parte, el estudio CASSIOPEIA es el más grande que se ha llevado a cabo en pacientes recién diagnosticados con mieloma múltiple y el más extenso que ha involucrado a Daratumumab. Los pacientes se dividieron en grupos aleatorios para recibir dos tipos de tratamiento: Daratumumab más la terapia estándar en un grupo y, el otro, solo con la terapia estándar.

Los resultados de la primera parte del estudio demostraron que el 29% de los pacientes que recibieron Daratumumab experimentó una respuesta completa estricta, frente al 20% en el grupo que recibió la terapia estándar. Además, el uso de Daratumumab resultó en una reducción del 53% en el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en comparación con la terapia estándar luego de 18.8 meses de seguimiento.

En la fase de consolidación de la data, Daratumumab también aumentó el porcentaje de respuestas completas o mayor (39% vs 26%) o respuesta parcial muy buena o mayor (83% vs 78%).

“A pesar de las dificultades que existen para tratar a pacientes con mieloma múltiple, nuevas terapias como Daratumumab, un anticuerpo monoclonal, están ayudando a los pacientes que padecen de esta enfermedad que aún es incurable. El mecanismo de acción de la molécula activa la respuesta del sistema inmunológico del paciente para actuar sobre las células cancerígenas, que trae un nuevo escenario de regímenes altamente eficaces y bien tolerados”, concluyó Tiago Machado, Gerente Médico de Janssen.

Sobre Daratumumab

Daratumumab, es el primer medicamento biológico dirigido contra una proteína presente en todas las células del mieloma múltiple (CD38). Entre sus muchos beneficios se destaca el uso del sistema inmune propio del paciente para atacar las células cancerígenas y una importante acción inmunomoduladora, permitiendo a los pacientes beneficios clínicos superiores, vidas más largas y de mayor calidad. Una buena noticia para los pacientes que en su mayoría son adultos mayores.

Daratumumab se está evaluando en un programa integral de desarrollo clínico para tratar el mieloma múltiple en sus diferentes etapas. Estudios adicionales están en curso o siendo planificados para evaluar su potencial en otras enfermedades hematológicas malignas y premalignas en las que se expresa CD38 como el mieloma latente.

