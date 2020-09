Fortalece tus defensas y protégete con Redoxon Doble Acción y a tus hijos con Redoxitos

A lo largo de las distintas etapas de la vida las personas experimentan situaciones que son parte de la vida cotidiana a través de las cuáles se se puede infectar con gérmenes como virus y bacterias: desde abrir una puerta, tocar dinero al hacer un pago, o simplemente por trabajar en un espacio cerrado con poca ventilación con otras personas, pueden ser lo que nos cause un contagio.

Para protegernos de todos esos gérmenes a los que estamos expuestos, contamos con un aliado, que es nuestro sistema inmunológico, cuya función es defendernos de los procesos infecciosos, a través de los glóbulos blancos, que destruyen microorganismos y producen anticuerpos.

Para fortalecer el sistema inmune, a lo largo de las distintas etapas de la vida resulta necesario ingerir los nutrientes que el organismo requiere para un adecuado funcionamiento, como el ácido ascórbico o vitamina C, que se encuentra en frutas cítricas y ciertas verduras. Sin embargo, este se destruye con mucha facilidad durante la cocción y se pierde totalmente cuando los alimentos se congelan por largos periodos. Además, la vitamina C se destruye gradualmente cuando entra en contacto con el oxígeno, con lo que, por ejemplo, mientras un jugo de naranja esté más tiempo en contacto con el aire, más vitamina C se pierde.

Es por esto que los suplementos con micronutrientes son de gran beneficio para proporcionarle al cuerpo sus requerimientos básicos, y es precisamente con esa visión que Bayer ha desarrollado la línea de productos nutricionales Redoxon , y ahora presenta en El Salvador Redoxon Doble Acción® para los adultos.

Redoxon Doble Acción® contiene una fórmula que incluye Vitamina C y Zinc. La Vitamina C es importante para estimular la actividad de los glóbulos blancos, facilita la absorción del hierro y es un excelente antioxidante. Por su parte, el Zinc es necesario para la producción de linfocitos, ayuda en la producción de anticuerpos, forma parte indispensable para sintetizar enzimas antioxidantes y contribuye para la secreción y acción de la insulina, entre otras características.

La deficiencia de Vitamina C puede generar una mayor propensión a infecciones, dificultar la cicatrización, generar sangrado de encías, así como el desarrollo de cataratas en los ojos a largo plazo.

Por su parte, la carencia de los niveles adecuados de zinc genera alteraciones del sistema inmunológico, incrementa riesgo de infecciones, así como problemas con el cabello, cicatrización de heridas.

El Dr. Herbert Vides, Asesor Médico de la división Consumer Health de Bayer Centroamérica y Caribe y especialista en medicamentos de venta sin receta u OTC, explica que “es importante tener una alimentación rica en antioxidantes, como la vitamina C o ácido ascórbico, ya que es uno de los nutrientes más eficaces para elevar la respuesta del sistema inmunológico y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias, pero muchas personas tienen un deficiente consumo de los alimentos que contienen esta vitamina. Para esto es recomendada la ingesta de suplementos vitamínicos como Redoxon Doble Acción®, que les brinda una adecuada cantidad de Vitamina C y adicionalmente es una excelente fuente de zinc”, señaló.

Y para los más pequeños, Bayer trae a El Salvador Redoxitos®, gomitas masticables con Vitamina C

En los niños, la vitamina C (ácido ascórbico) tiene un rol fundamental para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo, al tiempo que ayuda a absorber el hierro, cuya deficiencia causa anemia.

Diversos estudios demuestran que la vitamina C contribuye al buen funcionamiento del sistema inmune, protegiendo al cuerpo contra las infecciones respiratorias agudas o los resfriados constituyen uno de los padecimientos más importantes en la edad pediátrica y su incidencia aumenta cuando ingresan a guarderías o programas de educación preescolar.

La anemia y la deficiencia de micronutrimentos han sido denominados “hambre oculta”, dado que sus manifestaciones, especialmente en los casos leves y moderados, no son evidentes a simple vista, lo que contribuye a convertir en “invisibles” estas deficiencias.

“En estos casos, y cuando hay un requerimiento extra de vitamina C por alguna cuestión específica de salud, es recomendable administrar un suplemento que permita al pequeño contar con los niveles óptimos del mismo. El nuevo Redoxitos® es una buena opción para lograrlo, ya que en esta presentación de gomitas masticables es de fácil administración. Además, su sabor a naranja favorece su administración”, enfatizó el Dr. Herbert Vides, asesor médico de Bayer Consumer Health en Centroamérica y Caribe.

Y aunque el sabor y la presentación podría parecer un asunto vanal, para los niños lo ideal es administrarles los tratamientos de manera que no lo escupan parcial o totalmente, ya sea por un mal sabor o una presentación que les resulte difícil de tragar, pues si esto pasa compromete la cantidad del suplemento administrado y, por tanto, los resultados del mismo.

“Así, Redoxitos® gomitas masticables se convierte en un importante aliado para el cuidado de la salud de los pequeños de la casa, ya que ayuda a promover el adecuado funcionamiento del sistema inmune”, concluyó el Dr. Vides.

Fuente. Bayer