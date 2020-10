El 44% de las preservas oncológicas en IVI Panamá son por cáncer de mama

Anualmente se producen más de 2 millones de nuevos casos y 626.679 muertes por cáncer de mama según el Observatorio Global del Cáncer (GCO por sus siglas en inglés). El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo.

Panamá no escapa de esta realidad. Según el registro del Instituto Oncológico Nacional, en el 2017, el mayor número de diagnósticos fue por cáncer de mama, sumando 741 nuevos pacientes.

“Gracias al diagnóstico temprano y a los avances de la medicina para combatir el cáncer, la tasa de supervivencia va en aumento, por lo cual también debemos preocuparnos por la calidad de vida de estas mujeres, donde la preservación de la fertilidad pasa a ser fundamental”, destaca el Dr. Saúl Barrera, Director Médico de IVI Panamá.

Efectos del tratamiento contra el cáncer en la fertilidad

Tanto la quimioterapia como la radiación funcionan destruyendo las células de crecimiento rápido. Las células cancerosas se encuentran entre ellas, pero lamentablemente también otras células sanas.

Algunos tratamientos de quimioterapia y radiación, tienen un impacto negativo en la fertilidad de la mujer a consecuencia de un efecto directo sobre el ovario con una disminución de la reserva ovárica. Si el cáncer afecta los órganos reproductivos, se podría recomendar una cirugía y es posible que los médicos necesiten extirpar parte de los órganos reproductivos para extirpar el cáncer.

Preservación de la fertilidad previo al tratamiento contra el cáncer

“Para las pacientes de cáncer de mama que no han tenido hijos o quieren tener otros, este es un tema que les causa mucha ansiedad. Actualmente, técnicas como la vitrificación ayudan a cumplir el sueño de la maternidad, una vez superada la enfermedad” explica Barrera.

La Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO por sus siglas en inglés) recomiendan la criopreservación de ovocitos como la mejor alternativa a considerar en mujeres que quieran preservar su fertilidad antes del tratamiento contra el cáncer. De hecho, el 44% de las pacientes que se aceran a IVI Panamá para realizar preserva de la fertilidad por oncología, han sido diagnosticadas de cáncer de mama.

Este procedimiento requiere aproximadamente 2 semanas de estimulación ovárica, comenzando al principio del ciclo menstrual de la paciente. Es muy importante que el médico oncólogo le informe adecuadamente sobre sus opciones de fertilidad y las refieran a centros de reproducción asistida tan pronto como se diagnostica el cáncer.

Reproducción asistida y riesgo de cáncer de mama

No existe evidencia clínica del aumento de riesgo de cáncer de mama en mujeres sanas sometidas a tratamiento de fertilidad. No hay datos específicos para mujeres con alto riesgo de cáncer de mama (hereditario), ni hay evidencia de que ningún tratamiento de fertilidad aumente el riesgo de cáncer de mama.

Es recomendable realizar una mamografía antes de la técnica de reproducción asistida, especialmente en mujeres mayores de 40 años.

Embarazo tras superar el cáncer

El tiempo de espera recomendado para intentar la concepción tras finalizar el tratamiento para combatir el cáncer de mama está en función del estadio inicial de la enfermedad, la edad de la paciente y la evolución posterior. No es aceptable un intervalo menor de 6 meses, siendo recomendable una demora de 2 años tras la finalización del tratamiento.

Si has recibido un diagnóstico de cáncer y no quieres poner en riesgo el futuro de tu maternidad, acude a tu médico y manifiéstale tus preocupaciones sobre el embarazo después del cáncer de mama para que aclare tus dudas y te brinde una perspectiva adaptada a tu condición. Recuerda que ahora menos que nunca el cáncer no significa el fin de la vida sino el inicio de una lucha de la que puedes salir victoriosa.

Fuente. IVI – RMANJ