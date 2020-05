Cuidados del recién nacido en tiempos de Covid-19

La llegada de un bebé es un regalo y motivo de alegría para toda la familia. Debido al distanciamiento social que vivimos para evitar la propagación del nuevo coronavirus, Covid-19, debemos evitar las visitas a la madre y al recién nacido y los padres deben extremar la higiene en el hogar.

De acuerdo con el Dr. Pedro Vargas, pediatra especializado en neonatología del Hospital Paitilla, el Covid-19 tiene particular gravedad en los niños menores de 1 año de edad.

El Dr. Vargas recomienda a los futuros padres hacerse la prueba del Covid-19 unos días antes del nacimiento del bebé con el objetivo de detectar si hay un riesgo inmediato de que el niño enferme por contacto después del nacimiento. Ante la presencia de algún signo de malestar del bebé, se debe consultar al pediatra.

“La transmisión vertical del Covid-19, es decir, de la madre infectada al bebé antes de nacer no se ha comprobado, sin embargo, sí está descrita la presencia de marcadores de infección antenatal en el bebé, pero sabemos que este marcador puede ser un falso positivo. Esta falta de certeza es un problema que debemos confrontar con mucha prudencia y vigilancia”, explica el Dr. Vargas.

Todo niño que nace de una madre positiva por Covid-19 o cuyo resultado está pendiente, es un niño bajo investigación por la infección. Esta es una de las situaciones en que el baño del recién nacido debe hacerse inmediatamente y de forma cuidadosa para remover toda secreción que haya en las superficies de la piel. Los hospitales y las salas para recién nacidos deben tomar todas las precauciones y seguir estrictamente sus protocolos ya desarrollados para tal efecto, comenta el especialista.

Al bebé recién nacido debe hacérsele la prueba por el Covid-19, antes de las primeras 24 horas de vida.

Cuarentena dentro de la cuarentena para evitar contagio del bebé

El especialista en neonatología recomienda a las madres Covid-19 positivo colaborar para facilitar su separación física de su bebé cuando nazca y durante todo el tiempo de su confinamiento o cuarentena hasta que se le considere curada.

“Tener un bebé recién nacido y no poder cuidarlo es para una madre algo no natural. Pero esta enfermedad nos advierte que es preferible una ausencia temporal para proteger al bebé. Aunque, cada situación debe evaluarse de manera individual en el marco de todos los factores para decidir sobre la separación madre-hijo y el tiempo que habría que hacerlo, si fuera el caso”, señala el pediatra.

En cuanto a la lactancia materna, el Dr. Vargas, recomienda, a las madres infectadas por el nuevo coronavirus no alimentar directamente del pecho al bebé, sino ordeñarse para almacenarla y que una persona encargada de cuidar al niño lo alimente con mamadera.

Los beneficios de la lactancia materna son conocidos y comprobados, desde el aspecto nutricional como de la contribución de ella a fortalecer los mecanismos de defensa contra infecciones.

No se conoce que el Covid-19 se transmita a través de la leche materna, pero sí por el contacto íntimo o cercano. Si la madre no tiene fiebre por 72 horas y sus síntomas respiratorios han mejorado aunque no hayan desaparecido y su prueba por le infección resulte negativa, ella puede reanudar el cuidado de su bebé tomando todas las precauciones higiénicas habituales.

Fuente. Hospital Paitilla