Cleveland Clinic crea un centro para la investigación de patógenos globales y emergentes

El objetivo del centro es ampliar los conocimientos sobre las enfermedades emergentes, así como desarrollar nuevas terapias y vacunas.

Cleveland Clinic va a crear el Center for Global and Emerging Pathogens Research (Centro para la investigación de patógenos globales y emergentes), cuyo fin es ampliar los conocimientos sobre los patógenos emergentes –que abarcan desde el virus Zika hasta el SARS-CoV-2 (causante del COVID-19)– y acelerar los tratamientos y vacunas que se necesitan urgentemente.

El nuevo centro ha estado en las etapas de planificación durante 18 meses e incluirá el Instituto de Investigación Lerner de Cleveland Clinic y el Centro de Investigación e Innovación de Cleveland Clinic Florida (FRIC, por sus siglas en inglés) que será inaugurado próximamente en Port St. Lucie, Florida. Un equipo de expertos de renombre dirigirá el centro para avanzar en la investigación de enfermedades como el COVID-19, la influenza altamente patógena, la fiebre del dengue, el SIDA y las afecciones relacionadas con el virus Zika.

“Los nuevos agentes patógenos para los que tenemos poca o ninguna inmunidad son un riesgo tremendo para la salud global”, dijo Serpil Erzurum, M.D., presidente del Instituto de Investigación Lerner. “Tenemos algunos de los mejores expertos mundiales en investigación sobre virología, inmunología, genómica, salud pública y descubrimiento de fármacos que se unen para trabajar en equipo en la investigación de enfermedades infecciosas”.

Aprovechando la sólida infraestructura de investigación de Cleveland Clinic, los investigadores del centro descubrirán los mecanismos científicos de cómo el SARS-Cov-2 y otros patógenos causan enfermedades. Además, los investigadores colaborarán estrechamente con el recientemente establecido Cleveland Clinic BioRepository (BioRepositorio de Cleveland Clinic) para tener acceso a los tejidos de pacientes y los datos de los registros médicos electrónicos en una base de datos segura de grandes dimensiones. El nuevo centro será sufragado en gran parte por donaciones filantrópicas.

El equipo de investigación colaborará con los desarrolladores de medicamentos en el Center for Therapeutics Discovery (Centro para el descubrimiento terapéutico) del Instituto de Investigación Lerner para que los resultados de la investigación se traduzcan rápidamente en terapias que salvan vidas y para que los expertos del Populations Health Research Center (Centro de investigación para la salud pública) conozcan los factores socioeconómicos que afectan el riesgo de infección y los desenlaces negativos.

En vista de la pandemia mundial existente y ante la próxima apertura del nuevo centro, Cleveland Clinic está aumentando la investigación relacionada con COVID-19. Se está creando un registro de investigación de casi 10.000 pacientes a los que se ha realizado la prueba para COVID-19 en Cleveland Clinic y hay planes de integrar sus datos al registro médico electrónico. Los investigadores extraerán los datos para otros estudios, como el desarrollo de herramientas para predecir el riesgo y los resultados en los pacientes.

Los investigadores de Cleveland Clinic publicaron el mes pasado sus conclusiones sobre un modelo de predicción basado en la red que utiliza inteligencia artificial a fin de identificar objetivos para la reutilización de fármacos en coronavirus y COVID-19 específicamente. Según sus conclusiones, priorizaron 16 medicamentos y tres combinaciones de medicamentos como posibles tratamientos.

Otros proyectos están descubriendo cómo el SARS-Cov-2 ingresa a las células humanas, se replica y causa enfermedades. Se ha formado un comité de ensayos clínicos para identificar y priorizar las terapias más prometedoras para enfermedades que van de leves a graves.

En asociación con Cleveland Clinic Florida, el nuevo centro también llevará a cabo investigaciones en el edificio del Florida Research and Innovation Center (Centro de investigación e innovación de Florida), un centro de investigación de vanguardia, completo con laboratorio de bioseguridad de nivel 3 que se abrirá en el verano de 2020. El centro cuenta con 107.000 pies cuadrados (9.940626 metros cuadrados) para un laboratorio de alta tecnología, así como un terreno de ocho acres para oficinas.

“El nuevo Centro de investigación e innovación de Florida complementará y ampliará la investigación clínica que se lleva a cabo en Cleveland Clinic”, dijo Joseph Iannotti, M.D., Ph.D., Chief of Staff and Chief Academic and Innovation Officer (jefe de gabinete y director académico y de innovación) de Cleveland Clinic Florida. “Nuestra visión es crear un instituto de investigación dedicado a tomar los descubrimientos de laboratorio y crear diagnósticos, prevención y tratamientos de vanguardia para enfermedades infecciosas, oncología y otros problemas urgentes de salud”.

“Este nuevo centro abarcará nuestro sistema de salud global”, dijo James Young, M.D., director académico de Cleveland Clinic. “Proporcionará tecnologías y recursos críticos, facultando así a nuestros médicos y científicos para comprender las vías biológicas y el desarrollo de nuevos tratamientos contra el actual coronavirus y otros patógenos peligrosos”.

Fuente. Cleveland Clinic