Advierten que tratamientos en piel deben ser aplicados por médicos especialistas.

La Asociación Costarricense de Dermatología, advierte a los costarricenses de la importancia de realizarse procedimientos en piel – incluyendo procedimientos estéticos- con médicos dermatólogos, quienes cuentan con toda la formación y la experiencia para prevenir, diagnosticar y tratar las afecciones de la piel. Gran cantidad de centros no especializados, precios bajos y promociones han popularizado tratamientos estéticos en piel, pero también han aumentado la cantidad de casos de mala praxis que reciben los especialistas en dermatología y la cantidad de pacientes con complicaciones severas.

Según Allan Sunikansky, Presidente de ASODERMA, es de vital importancia que el paciente consulte en todo momento a un profesional médico dermatólogo y que sea debidamente informado sobre sus condiciones médicas antes de ser sometido a algún procedimiento.

Además, uno de los problemas más relevantes, es que tratamientos agresivos estén siendo aplicados por personas no especializadas que no cuentan con los estudios ni la experiencia para diagnosticar afecciones de la piel ni para determinar el tratamiento adecuado, sin mencionar el uso de equipo inadecuado.

Algunos de los tratamientos que en todo momento deben ir acompañados por el consejo y recomendación de un médico dermatólogo son:

Depilación láser. Según la Sociedad Española de Medicina Estética, 2 de cada 10 mujeres recurren a este método para remover el vello no deseado al ser un tratamiento de gran efectividad. Sin embargo, su popularidad ha generado que centros no especializados y precios asequibles hayan provocado malas experiencias como no tener los resultados deseados, al utilizar máquinas de baja potencia o hasta consecuencias en la apariencia de la piel como quemaduras y manchas.

“La depilación láser puede parecer un procedimiento sencillo, pero nosotros como dermatólogos nos aseguramos de cumplir con pasos de seguridad que protejan al paciente ante cualquier eventualidad al tiempo que garantizamos que los resultados sean reales. Nos aseguramos de tener el historial clínico del paciente, analizamos su tipo de pelo y piel, ya que esto es relevante para la efectividad del procedimiento, informamos al paciente sobre el procedimiento y expectativas” comenta el doctor Sunikansky.

Peelings. Consiste en exfoliación y descamación de la piel para ayudar a la renovación celular, existen diferentes tipos y niveles de peelings, algunos suelen ser más agresivos y; por lo tanto; se obtiene resultados más evidentes en la remoción de cicatrices, manchas o arrugas. Sin embargo, al igual que el tratamiento anterior, es necesario tomar en cuenta varias condiciones del paciente para recomendar si es el tratamiento es el adecuado para él o ella; como la edad, su historial clínico, las condiciones de la piel, tono, entre otros.

Rellenos faciales. Un relleno facial mal aplicado puede provocar desfiguración, exceso de volumen en la zona aplicada, desplazamiento del relleno a otras zonas y hasta necrosis o muerte de la piel si se bloquea algún vaso sanguíneo. Este tipo de procedimiento, es un tratamiento médico y por lo tanto tiene efectos secundarios y contraindicaciones, es fundamental asegurarse de estar realizándose el procedimiento con un especialista en piel, así como de la calidad del producto que se está aplicando.

Reducción de tallas. Los procedimientos para eliminación de grasa y reducción de tallas sin cirugía como la mesoterapia o la liposucción asistida con láser, se han popularizado en los últimos tiempos, sin embargo aunque el procedimiento no involucre anestesia total o una operación como tal, sigue siendo un método médico invasivo.

“Todo procedimiento que involucre algún inyectable, debe ser aplicado solamente por un especialista, de ninguna manera un esteticista o médico general está autorizado para realizar métodos médicos invasivos. Someterse a este tipo de procedimientos en centros no especializados, puede generar grandes complicaciones como infecciones o muerte de tejidos” advierte el médico dermatólogo, Allan Sunikansky.

Lunares. Específicamente, los lunares es uno de los temas más relevantes para ASODERMA. Es común encontrar cupones y promociones de eliminación de lunares, situación altamente preocupante para la comunidad dermatológica, porque los lunares no deben ser quemados o removidos, a menos que un especialista en dermatología así lo recomiende después de analizar el área bajo un dermatoscopio y además descartar que el lunar presente signos de melanoma o algún tipo de cáncer de piel.

“La piel es relativa a la salud, no se puede seguir tratando al órgano más grande del cuerpo como un asunto estético al cual se le puede aplicar cualquier tratamiento, en cualquier lugar y por cualquier persona. El área de salud tiene especialidades definidas y es relevante respetar los límites establecidos” explica el presidente de ASODERMA, doctor Sunikansky.

Fuente. Asociación Costarricense de Dermatología