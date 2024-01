Hechizos, la nueva obra de Jorge Ortega

Este es el libro número 14, su quinta obra de la serie Relatos Breves, e inspirada en su cuarto nieto.

Guatemala. El escritor guatemalteco Jorge Antonio Ortega Gaytán lanzó recientemente su libro Hechizos. Este libro es una compilación de 39 cuentos cortos que relatan historias de diferentes temáticas que incluyen situaciones de la cotidianidad y que exponen sentimientos como el amor, el miedo, la tristeza, entre otros.

El título, aunque culturalmente podría relacionarse a temas de brujería como amarres y entierros, está más enfocado a ese encanto que puede generar una mirada, una sonrisa, una caricia e, incluso, un par de palabras que envuelven a los seres humanos y los lleva a descubrir nuevos destinos del alma y el corazón.

Esta obra es la que más rápido he escrito, ya que me encontraba en un ambiente muy favorable y está dedicado a mi cuarto nieto, el primer varón. Me fui a Holanda por su nacimiento y en las madrugadas luego de impartir clases universitarias (a 7 horas de diferencia de Guatemala) mientras todos dormían, yo escribía y tres meses después ya tenía la matriz. Luego, a mi regreso al país, sólo se terminó de pulir, comentó Jorge Gaytán.

Para su lectura no es existe un orden específico, ya que cada cuento es una historia separada que puede llevar al lector desde una narrativa erótica al humor negro, de la intriga a la ternura y del paraíso al inframundo, en un segundo.

Hechizos ya se encuentra disponible en las principales librerías del país en su formato impreso y de forma digital está presente en la plataforma Amazon Kindle. El precio del mismo podría variar según el punto de venta, también se puede adquirir directamente con el autor por medio del correo ortegagaytan@gmail.com. Se espera que próximamente pueda distribuirse una edición en Holanda, ya que fue el país de su concepción.

Escribir es el único acto real de libertad que tiene el ser humano y yo lo aprovecho al máximo, ya que por medio de este se pueden crear otros mundos y generar otras sensaciones, se puede hablar desde el corazón y el alma. No hay límites para la escritura y por eso hemos luchado tanto por la libre expresión del pensamiento, el hecho de escribir es el reflejo del derecho a la libertad en su máxima expresión, concluyó Ortega.

Jorge Ortega, guatemalteco y militar jubilado con 33 años de servicio. Sus primeras letras fueron publicadas en el poemario Poemas de Vida Amor. Luego, como meta personal inició con la investigación histórica en la que recopiló las memorias del Ejército de Guatemala y escribió obras literarias como Los Paracaidistas, Los Kaibiles, Los Marinos, Los Pilotos Aviadores, Los Ingenieros Militares, Nuestras Guerras y Un Cuento Extraviado. Adicional, ha publicado otros libros como Vida y Milagros de Margarita Angulo, La Reina de los Calzones Rotos, Alma ¿Cuándo serás mía?, Travesuras del Deseo y su más reciente obra Hechizos. Estos últimos cinco pertenecen al género de narrativa de relatos breves. Asimismo, posee un cuento infantil llamado El Reverendo Rabanito, con el cual suma catorce obras literarias bajo su autoría.

Ha sido galardonado en los certámenes literarios “1 de septiembre” (1991 y 1996); Guardia Presidencial XLV (1993); Premio Literario “Itzagual 96”, Puerto Barrios (1996); Certamen Literario Cuilapa, Santa Rosa (2002) y en el Certamen Literario Coatepeque, Quetzaltenango (2003). Ortega también se ha dedicado a la docencia por más de 22 años, le fascina la fotografía y la literatura. Actualmente, es columnista en el Diario de Centro América y cuenta con un espacio en la Revista Militar de Guatemala, de igual forma ha colaborado con otras similares en los Estados Unidos de América, México y El Salvador.

Fuente. Sidec