Anuncian el Empire Music Festival 2024

Un Festival para Vivirlo a tu Manera

Cerveza Gallo presenta el Empire Music Festival – EMF – que regresa nuevamente este 26 y 27 de abril en El Jocotillo, Km. 37.5 de Carretera a El Salvador para inyectar de música y energía este verano.

Una vez más, regresa el EMF, uno de los eventos musicales más anticipados en Guatemala. Desde 2014, ha creado una experiencia única e inigualable, atrayendo a invitados de renombre internacional y nacional, convirtiéndose así en el festival más esperado de la región.

En esta edición, contaremos con la participación de destacados artistas internacionales como Afrojack, Benny Benassi, Fuerza Regida y Yandel, entre otros, así como talento nacional, entre los que figuran Ale Q, Pako Rodríguez, Chivo y más.

Atracciones que te envuelven

Además de selección musical diversa que el EMF trae en cada edición, los asistentes podrán vivir experiencias únicas de fiesta, alegría y diversión con actividades complementarias que te subirán la adrenalina al máximo, como canopy, resbaladero gigante y teleférico. Asimismo, el EMF contará con un espacio gastronómico y el Beer Garden, patrocinado por Cerveza Gallo, el cual presentará una variada oferta de bebidas para todos los gustos.

El EMF se caracteriza por reunir a una gran cantidad de seguidores y fanáticos de la música latina y electrónica, alternativa y en tendencia, provenientes de distintos puntos del país, así como de otros países centroamericanos, haciendo de éste, una fiesta continua. Por su naturaleza, la moda es también uno de sus mayores atractivos, pues permite a los asistentes dar rienda suelta a su creatividad con outfits inimaginables, lo que convierte el recinto en una pasarela de moda digna de admirar.

La seguridad será prioridad

Como todo espectáculo de amplias dimensiones, la seguridad es un factor clave para los organizadores y los mismos asistentes. Para garantizar el orden durante los días del EMF, se tienen contempladas distintas medidas y acciones de control desde el ingreso, así como personal de seguridad. Habrá disponible un estacionamiento en el área adyacente al festival, aunque lo más recomendable es utilizar servicios como Uber y Taxis Amarillos para agilizar el acceso y garantizar que el ingreso sea eficiente. Asimismo, se contará con atención médica para cualquier persona que requiera de atención inmediata.

Adquiere tus entradas

Como cada año podrás escoger cualquiera de nuestros 3 escenarios musicales, en donde se presentarán distintos artistas internacionales y nacionales de manera simultánea. Los espacios a elegir serán: Sol Stage, Perdido y Luna Stage, para disfrutar entre música en vivo, alternativa y en tendencia.

Adquiere tus entradas y conoce nuestro lineup completo a partir del jueves 18 de enero desde el sitio web oficial del EMF https://empiremusicfestival.com/ y en la página oficial de eticket https://www.eticket.gt/ donde podrás elegir entre las localidades de Dancefloor y VIP All Inclusive para cada uno de los escenarios, así como para la Estadía Camping de 1 o 2 días para que disfrutes de esta experiencia en su totalidad y no perderte ningún momento de esta fantástica experiencia. No olvides que con tus tarjetas de crédito BAC Credomatic y utilizar el BAC PASS, podrás conseguir hasta un 15% de descuento en el área de Dancefloor durante la primera etapa.

