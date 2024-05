Álvaro Díaz presenta su segundo álbum conceptual, ‘Sayonara’

Álvaro Díaz crea arte. Es un narrador de conceptos. Un visionario que vive en el futuro. En un paisaje donde lo rápido y lo genérico prevalece, Álvaro se mueve con intención y por esta razón sus álbumes tardan un tiempo en crear. Ésta es la historia de ‘Sayonara’, el segundo álbum de Díaz, una montaña rusa de emociones, sonidos y letras que atraviesa una ruptura, disponible hoy a través de Universal Music Latino.

Después de despertar de una pesadilla en «TE VI EN MIS PESADILLAS», Álvaro se da cuenta que su relación ha terminado. Mientras entra en un mundo tras una ruptura con «KAWA», «GATITAS SANDUNGUERAS VOL. 1» y «PLN», Álvaro disfruta de estos momentos rodeado de varias pretendientes. Así mismo, en «FATAL FANTASSY», Álvaro se fija en una mujer que recientemente también ha salido de una relación la cual se convierte en su fantasía. En «LENTITO», Álvaro se convierte en un “certified bad boy” y cuando llega a «1000CANCIONES», se pregunta si ella todavía piensa en él. Pero esto es temporal, como todo en la vida, porque con «BYAK» se recupera y está listo para el bellaqueo. Al entrar en «SIN PODERES», la chica que le rompió el corazón comienza a darse cuenta que cometió un error. Al llegar al interludio, con «MAMI 100PRE SABE», Díaz encuentra una luz de esperanza cuando su madre le dice: «te acuerdas cuando eras chiquito y íbamos al cine y nos quedamos hasta el final a ver si aparecía una escena nueva…a veces la vida es así.»

El viaje emocional continúa con «PR NO HACE FRIO», donde admite que espía a su ex a través de una cuenta falsa de Instagram y luego en «A MI NOMBRE» recuerda lo bueno que fueron los momentos íntimos. En un momento de reflexión y vulnerabilidad en «QUIEN TE QUIERE COMO EL NENE», Álvaro admite que aún quiere regresar con ella…nadie la amará como él. Pero el deseo sexual suele dominar sus emociones en «MAJIN BUU», ya que se emociona solo pensando en su cuerpo. Al volver a un estado de vulnerabilidad, con «YOKO», revela el tipo de amor eterno que anhela y pasa a «QUIZAS SI QUIZAS NO», cuando se da cuenta de que tal vez, no está listo para dejarla ir. Luego sufre una pequeña recaída en «RAMONA FLOWERS», donde expresa lo profundamente destrozado que está. Pero el show debe continuar y en «FUNERAL» entierra a su amor, dispara tiros en «GOLDEN GUN» y le dice ‘sayonara’ a su amor en «NO LLORES SI ME VOY».

Esta historia fue narrada con la ayuda de Rauw Alejandro, Feid, paopao, Sen Senra, Quevedo, Mora, Young Cister, y NSQK. El soundtrack fue creado por algunos de los productores más reconocidos del espacio latino como Tainy, Manuel Lara, Caleb Calloway, Jota Rosa, Felix Lara y Milkman, entre otros.