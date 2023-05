The Weeknd lanza “Double fantasy” feat. Future

The Weeknd presentó su nuevo sencillo «Double Fantasy» con Future (XO Records/Republic Records). Este sencillo es la primera canción original de la próxima serie original de HBO de The Weeknd, The Idol, e incluye una producción de él mismo junto con Mike Dean y una coproducción adicional de Metro Boomin.

La nueva serie es co-creada por Sam Levinson («Euphoria» de HBO), Abel «The Weeknd» Tesfaye y Reza Fahim, y está protagonizada por Abel «The Weeknd» Tesfaye y Lily-Rose Depp. The Idol se estrenará en el Festival anual de Cannes de este año en Francia como una selección oficial fuera de competencia y debutará el domingo 4 de junio a las 9:00 p. m. ET/PT. La serie se transmitirá en HBO y estará disponible para transmitir en Max.

La serie cuenta con la producción ejecutiva de Sam Levinson, Abel “The Weeknd” Tesfaye, Reza Fahim, Kevin Turen, Ashley Levinson, Joseph Epstein, Aaron L. Gilbert para BRON y Sara E. White, y es producida en asociación con A24.

A principios de este año, The Weeknd fue nombrado oficialmente «el artista más popular del mundo» según Guinness World Records en función de sus streams de Spotify.

Escuche el nuevo sencillo de The Weeknd, «Double Fantasy», con Future y producido por The Weeknd, Mike Dean y Metro Boomin, ahora disponible aquí, y mire el video musical aquí. Para actualizaciones sobre el programa, siga a @theidol en Instagram.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe