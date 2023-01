Luego de su fenomenal aparición en SNL (Saturday Night Live), el galardonado artista británico Sam Smith lanza su cuarto álbum de estudio, Gloria. Para celebrar su tan esperado álbum, comparte las extravagantes imágenes de ‘I’m Not Here To Make Friends’, producido por Calvin Harris .

Dirigido por Tanu Muino (Lil Nas X, Harry Styles, Normani ), el video musical de ‘I’m Not Here To Make Friends’ , ve a Sam como una visión en rosa (hecho a medida por Tomo Koizumi), mientras llegan con estilo al bajar de un helicóptero dorado y ser recibido por una celebración inspirada en la bacanal. Hedonista, emocionante y convincente, somos testigos de cómo Sam se encuentra en su elemento mientras se apoderan de una casa de campo llena de jolgorio en cada esquina, aprovechando por completo su momento. Las imágenes muestran a Sam haciendo una bola de demolición completa mientras se balancean de una gran lámpara de araña mientras la pista crece y los asistentes a la fiesta adulan a su alrededor. Una alegoría de la individualidad sin disculpas, las imágenes denotan libertad, alegría y autoexpresión, una introducción astuta al tema general del próximo álbum.

Gloria no es solo una revelación creativa, sino también algo personal. Es el sonido de los grilletes que se contraen y se estrellan contra el suelo, de los límites que se rompen con alegría, de un talento que aún busca descubrir lo que significa ser verdaderamente libre: estar en contacto con su ser más profundo. Como un desafío creativo, Sam se propuso crear lo opuesto a un álbum desgarrador; querían construir la armadura que ansiaban cuando crecían, el registro que deseaban tener para acompañar sus años formativos. Gloria se apoya en algunas figuras femeninas célebres del mundo musical de Sam (Jessie Reyez, Kim Petras, Koffee), además de explorar temas de sexo, pasión, autoexpresión e imperfección.

El título del álbum no es un guiño a una persona, pasada o presente, sino a esa fuerza vital erizada y enigmática, que Smith ha bautizado como Gloria. Cuando habla sobre su álbum, Sam explica: “ Gloria es también una celebración de todos los géneros y todas las divas, vocalistas y escritoras pop femeninas que amo. Aproveché todos esos recuerdos y los puse en un álbum. Y quería ser desafiante. ¿Mi álbum de diva? ¡Creo que sí! Creo que finalmente he dejado salir a mi Gloria”. Los colaboradores a largo plazo Jimmy Napes, Stargate y el compañero estable de Max Martin , ILYA, ayudaron aún más a impulsar el álbum de 13 pistas que teje audazmente entre el electro pop brillante, el ensueño melódico glorioso, el pop dancehall jamaiquino, la exquisita balada de piano y un himno cantado por un coro.

Con la reciente oferta teñida de dancehall ‘Gimme’ con la cantante y compositora colombiano-canadiense de R&B Jessie Reyez y la estrella jamaicana del reggae Koffee , Gloria también cuenta con el desgarrador ‘Who We Love’ con Ed Sheeran , el eufórico elemento básico de la pista de baile, ‘Lose You’ , una hermosa canción de cuna ‘Gloria’ y el gigante mundial, ‘Unholy’ con Kim Petras .

‘Unholy’ es el octavo éxito número 1 de Sam , con poco menos de 2.000 millones de reproducciones en todo el mundo. El disco fue el primer Billboard Hot 100 #1 de Sam , haciendo historia con la colaboradora Kim Petras como los primeros artistas no binarios y transgénero en llegar al primer puesto. Ha sido nominado para un GRAMMY y se mantuvo en el número 1 en las listas globales de Spotify y Apple Music durante más de 4 semanas después de su lanzamiento. Sam se encuentra entre los otros tres artistas globales que debutaron en el número 1 en las listas oficiales del Reino Unido en 2022; sosteniendo 4 semanas en la parte superior.

Artista y compositor ganador de múltiples discos de platino, GRAMMY®, BRIT, Globos de Oro y premios de la Academia, Sam Smith , es uno de los artistas musicales más célebres que ha surgido en la historia reciente y tiene una colección de éxitos notables. Gloria es el cuarto álbum de estudio de Sam y se basará en el éxito de su predecesor de 2020 aclamado por la crítica, Love Goes . Sam Smith ha disfrutado de 38 millones de ventas de álbumes, 283 millones de ventas de sencillos y 51 mil millones de reproducciones en su carrera. Su álbum debut multiplatino In the Lonely Hour se convirtió en el álbum debut más vendido de la década. Sam y su voz excepcional han colaborado con artistas como Calvin Harris en el éxito internacional ‘Promises’ , Normani con el éxito de R&B muy querido ‘ Dancing With A Stranger’ y la superestrella africana Burna Boy para ‘ My Oasis’. Sam Smith tiene dos récords mundiales Guinness : por la mayor cantidad de semanas consecutivas en la lista de álbumes Top 10 del Reino Unido (por su debut en 2014, In The Lonely Hour ) y por tener el primer tema de James Bond en alcanzar el número 1 en las listas del Reino Unido (por el Ganador del Oscar y del Globo de Oro “Writing’s on the Wall”).

Sam comenzará su gira mundial en el Reino Unido y presentará dos noches en el O2 Arena de Londres, viajará por Europa y cerrará su gira por el Reino Unido y la UE en el AO Arena de Manchester. Sam seguirá llevando a Gloria por todo el mundo y actuará en América del Norte, Australia y Nueva Zelanda.

Gloria es la versión más segura y creativa de Sam de sí mismos hasta la fecha. Su espíritu valiente se desborda a lo largo del álbum, expresivo y exuberante a partes iguales. La yuxtaposición de religión y liberación sexual dentro de Gloria se siente como una segunda mayoría de edad, a medida que avanzan hacia su verdad.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe