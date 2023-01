Rosalía y Cardi B se unen para «Despechá RMX»

ROSALÍA, artista ganadora de 12 premios GRAMMY Latinos, se une con la ganadora del premio Grammy y rapera femenina más certificada de todos los tiempos, CARDI B, para «DESPECHÀ – RMX».

Rosalía primero adelantó el remix pidiéndole a los fanáticos que opinaran sobre con quién había trabajado en la canción, con Cardi B tuiteando «mañana» poco después, deleitando a los fanáticos con la perspectiva de que las dos supernovas unieran fuerzas. Rosalía rápidamente compartió que «DESPECHÀ – RMX» era con nada menos que Cardi B y que su lanzamiento era a medianoche.

«DESPECHÀ» se estrenó originalmente en el verano europeo con el apoyo inmediato de los fanáticos y críticos: fue el nuevo lanzamiento global # 1 en streams en Spotify y El País lo declaró «… la canción del verano». «DESPECHÀ» sirvió como la primera oferta de música nueva desde el lanzamiento de su álbum en español aclamado a nivel mundial, crítico y comercial, MOTOMAMI, que sigue siendo el álbum más calificado del año, según Metacritic.

El álbum MOTOMAMI de Rosalía recopiló numerosas selecciones recientes de «Mejores álbumes de 2022» que incluyen, entre otros, New York Times, Variety, Rolling Stone, Billboard, Pitchfork, People, NME y Line of Best Fit. Rosalía se puede ver actualmente en la portada de Rolling Stone y también en Vogue Italia y Vogue España.

