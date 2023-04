Romeo Santos se presentará en Guatemala con una formula musical llena de bachata

Romeo Santos, “El Rey de la Bachata” espera ofrecer un concierto increíble, el próximo 14 de abril, en Explanada Cayalá. En conferencia de prensa se ampliaron algunos detalles de lo que será su presentación en Guatemala como parte del tour “Fórmula Vol.3”.

Los encargados de abrir el concierto y prender a los asistentes será la agrupación guatemalteca Los Miseria Cumbia Band, conocidos por sus éxitos con ritmos tropicales y pegajosos entre los que destacan temas como: “No se acaba el amor”, “La gringa sin gracia” y La Cumbia del suricato”

Entre las sorpresas que traerá el show de Romeo Santos se encuentran los efectos especiales como fuego y humo, también pantallas, luces y sonido de alto nivel, que contarán con todos los controles de seguridad, así como una puesta en escena diseñada especialmente para esta gira musical.

Juan Pablo Búcaro, Director general de Icon Guatemala, indicó “Romeo Santos es uno de los artistas más esperados por el público guatemalteco, su show se caracteriza por presentar muchas sorpresas en el escenario, esta estrella de la bachata llega al país con equipos de última generación y un staff artístico, entre los que figuran técnicos de sonido y luces, músicos y productores, lo que garantiza un espectáculo único”

Los fanáticos del “Rey de la Bachata” podrán disfrutar de una lista de sus éxitos más sonados como “El pañuelo”, “Sus huellas”, “Bebo”, “Eres mía”, “Enséñame a olvidar”, “Imitadora”, “Infieles” y “Dile al amor”, entre otros temas con los que Romeo Santos promete hacer bailar, cantar y emocionar a su público con su característica voz y sus pasos de baile.

Cabe destacar que el tour “Fórmula Vol.3” ha sido todo un éxito, solo en Chile el multipremiado cantautor dio nueve presentaciones en Santiago, siendo un récord absoluto y convirtiéndose en uno de los hitos de los espectáculos en vivo en ese país.

¡Todo un ecosistema de beneficios!

Previo al concierto y durante el mismo, los fanáticos podrán encontrar un ecosistema de beneficios, gracias a distintas marcas como: Banco Promerica que brinda la oportunidad de adquirir entradas con el 15% de descuento al utilizar sus tarjetas de crédito o débito y ofrece el beneficio de trasladar la compra a 2 cuotas sin interés, llamando al 1724.

Además, ofrecieron dinámicas en sus redes sociales para los fanáticos de Romeo Santos en las cuales participaron por pases dobles para vivir un Experiencia Promerica inolvidable en el VIP Lounge con el beneficio de All you can drink & eat.

Al ingresar al concierto, los asistentes estarán recibiendo una bebida de bienvenida de cortesía de Banco Promerica.

Asimismo, sus tarjetahabientes gozarán de un descuento de 10% en bebidas y comida durante el concierto.

Cerveza modelo también ha preparado varias dinámicas en sus redes sociales con las que los participantes podrán obtener entradas dobles para el concierto, además la marca también estará presente durante todo el show en las barras de bebidas.

A este gran concierto también se unen marcas como Claro Guatemala que brinda a los fans una experiencia inolvidable a través de Claro Club con descuentos especiales para los mejores conciertos y Marcas Mundiales que brindará descuentos especiales en bebidas y alimentos durante la presentación del “Rey de la bachata”.

Las entradas están a la venta en www.todoticket.com y en los puntos de venta ubicados en Majadas Once, Décima Plaza, Guess Pradera Concepción y Quicksilver Paseo Cayalá. Las localidades son las siguientes: Gradas Q.540; Gold Q.890; Platinum Q.1,300; Premia Q.1,950; y Jade Q.2,500.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe